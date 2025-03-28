ديوكوفيتش يقترب من «حفل المئوية»!

ميامي (رويترز)



بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش على بُعد فوزين من حصد لقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية، بعدما تغلب 6-3 و7-6 على سيباستيان كوردا في دور الثمانية ببطولة ميامي المفتوحة للتنس، فيما تقدمت أرينا سبالينكا إلى نهائي فردي السيدات، بفوزها 6-2 و6-2 على جاسمين باوليني.

وزأر ديوكوفيتش احتفالاً بالفوز، بعدما لعب إرسالاً ساحقاً ليحسم المباراة، بينما قفز أندي موراي، منافسه السابق الذي انضم لفريقه التدريبي، من مقعده ليحذو حذوه.

وتأخر اللاعب الصربي الحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى 5-2 في المجموعة الثانية، لكنه كسر إرسال منافسه الأميركي الذي كان يرسل لحسم المجموعة متقدما 5-3، ونجح في الفوز بالمجموعة والمباراة بفضل ضربات إرساله القوية والدقيقة.

وأبلغ ديوكوفيتش شبكة (تنس تشانل): «كان إرسالي رائعاً طوال البطولة، لكن في هذه المباراة على وجه الخصوص كنت في حاجة له في المجموعة الثانية في محاولتي للعودة في النتيجة، في الشوط الفاصل، كانت بضع نقاط هي الفارق، 5-4 ثم ضربة قوية وإرسال ساحق، وأنا متقدم 6-4 لحسم المباراة».

وكان من المقرر أن تقام المباراة الأربعاء، لكنها تأجلت بموجب قواعد اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لتجنب استمرار المباريات حتى ساعات الصباح الأولى.

ويلعب ديوكوفيتش، المصنف الرابع في البطولة، أمام البلغاري جريجور ديميتروف المصنف 14 في البطولة على أمل قطع خطوة جديدة نحو لقبه السابع في ميامي، وهو رقم قياسي يرفع حصيلته الإجمالية من الألقاب إلى 100.

وفاز التشيكي غير المصنف ياكوب منسيك على الفرنسي المصنف 17 أرتور فيس بنتيجة 7-6 و6-1 ليحجز مكاناً في قبل النهائي ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 29 أو الأميركي تيلور فريتز.

وفي منافسات السيدات، فازت سابالينكا، المصنفة الأولى في البطولة، بنسبة 77 بالمئة من نقاط إرسالها الأول وسددت ست ضربات إرسال ساحقة، وأنقذت جميع نقاط كسر الإرسال الأربع التي واجهتها، واستغلت أربعاً من فرصها الخمس لكسر إرسال منافستها، خلال المباراة التي استمرت 71 دقيقة.

ولم تخسر اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء أي مجموعة في مبارياتها الخمس بالبطولة التي خاضتها، بعدما حلت وصيفة لبطلة إنديان ويلز هذا الشهر.

وتواجه سابالينكا في الدور النهائي الفائزة في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين المصنفة الرابعة الأميركية جيسيكا بيجولا، والفلبينية ألكسندرا إيالا المشاركة ببطاقة دعوة، والتي وصلت للمباراة، بعد تحقيقها فوزاً مباغتاً على البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الثانية عالمياً.