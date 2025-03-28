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الرياضة

أبوريدة يجيب.. لماذا لم يستقدم حكاماً أجانب لقمة الأهلي والزمالك؟

أبوريدة يجيب.. لماذا لم يستقدم حكاماً أجانب لقمة الأهلي والزمالك؟
28 مارس 2025 10:42

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ضيق الوقت كان سبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري، والتي كان مقرراً لها يوم 11 مارس الجاري.
وقال أبو ريدة في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: «أنا شخصياً ليس لدي أي مشكلة مع أي طرف، وما يحكمني هو اللوائح التي أسهم في وضعها، ومن الطبيعي أنا أحترمها ولا أخالفها».
وأضاف: «ضيق الوقت كان سبباً في عدم استقدام طاقم أجنبي لإدارة اللقاء، ولكن وفي الوقت نفسه لابد أن نثق في حكامنا حتى يتمكنوا من تشريف مصر في المحافل الدولية، ومن غير المنطقي أن نطالب بحكام أجانب في كل اللقاءات المهمة، ثم نتساءل لماذا لا يظهر حكام مصر في كأس العالم».
وقال: «لم نتأخر على الإطلاق في تلبية طلبات سابقة، ولكن ضيق الوقت كان العائق الوحيد، لكن الاتحاد يبدو لا يحرك ساكناً في أخطاء التحكيم المتتالية».
وأضاف: «بشكل عام كنا دائماً حريصين على مواجهة الأمر، من خلال تلبية دعوات الأندية ورابطة الأندية في التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام وتعاقدنا مع الكولومبي أوسكار رويز المصنف الأول في الاتحاد الدولي، والذي يقوم بجهد واضح ستظهر نتائجه في الفترة القصيرة المقبلة».
وكان الأهلي انسحب من مباراة القمة بسبب عدم استقدام حكام أجانب. وإسناد المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني، لتقرر رابطة الأندية اعتباره خاسراً صفر-3، مع خصم 3 نقاط من رصيده، بالإضافة إلى تحمل الخسائر المالية لعدم إقامة المباراة ،وهي العقوبة التي أيدتها اللجنة الأولمبية المصرية لدى تقدم الأهلي بشكوى لها.

 

مصر
الأهلي المصري
الزمالك
اتحاد الكرة المصري
هاني أبو ريدة
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