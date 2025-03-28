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الرياضة

برشلونة يواصل «الاستعراض» في أبطال أوروبا للسيدات

برشلونة يواصل «الاستعراض» في أبطال أوروبا للسيدات
28 مارس 2025 10:46

 
برشلونة (أ ب)

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قطع برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، بعد اكتساح فولفسبورج الألماني 6 -1 في إياب دور الثمانية.
وسجلت سلمى سيليست بارايويلو هدفين، وأضافت كلاوديا بينا مثلهما، لتقودا النادي الكاتالوني إلى الفوز 10-2 في مجموع اللقاءين والتأهل إلى «المربع الذهبي».
وسجل برشلونة 35 هدفاً خلال ثماني مباريات في البطولة القارية هذا الموسم.
وكان برشلونة حسم مباراة الذهاب أمام فولفسبورج الأسبوع الماضي بنتيجة 4-1، في أول مواجهة بينهما منذ فوز النادي الكاتالوني على منافسه الألماني 3 -2 في نهائي دوري الأبطال 2023 .
وأحرزت بارايويلو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين العاشرة و20 ثم سجلت إيسمي بروجتس الهدف الثالث في الدقيقة 41، وتبعتها بينا بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 62 و77، وتكفلت مابي ليون بتسجيل الهدف السادس في الثواني الأخيرة، فيما سجلت لينيث بيرنشتاين هدف فولفسبورج الوحيد في الدقيقة 72 .

 

برشلونة
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
فولفسبورج
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