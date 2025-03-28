كسر في ظهر دراج فريق البحرين



لايبزج (د ب أ)



أعلن فريق البحرين فيكتوريوس أن دراجه الألماني نيكلاس أرندت خضع لعملية جراحية في الظهر لعلاج الإصابة التي تعرض لها خلال حادث تصادم في سباق بروج-دي بان للدراجات الهوائية في بلجيكا.

وأوضح فريق البحرين فيكتوريوس أن أرندت تعرّض لكسر في إحدى فقرات ظهره خلال الحادث قرب خط النهاية.

ومن المقرر أن يبدأ الدراج الألماني عملية التأهيل، خلال الأيام المقبلة، وأعرب فريقه عن أمله في عودة أرندت للمضمار في غضون شهرين.

ووجهت انتقادات للمنظمين بسبب تصميم المسار في الكيلومترات الأخيرة، حيث وقعت أربعة حوادث تصادم، طالت أيضاً الدراج الهولندي أولاف كوي، وفاز الكولومبي خوان سيباستيان مولانو بالسباق.