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الرياضة

ضمك السعودي يُعيّن العطوي مدرباً

ضمك السعودي يُعيّن العطوي مدرباً
28 مارس 2025 11:22

 
الرياض (أ ف ب)

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أقال نادي ضمك المدرب البرتغالي نونو ألميدا من تدريب الفريق رسمياً بسبب سوء النتائج، بحسب ما أعلن صاحب المركز الثاني عشر في الدوري السعودي لكرة القدم.
وتوجه النادي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة «أكس» بالشكر إلى ألميدا على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وأعلن عن تعيين المدرب الوطني خالد العطوي بعقد حتي نهاية الموسم الجاري، على أن يتم تقييم مستقبله فور نهاية الموسم.
ويستعد ضمك لمواجهة الرياض في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي.
ويعود العطوي إلى الدوري، بعد تجربة سابقة مع الاتفاق والقادسية، حيث تولى تدريب الأول بين 2019 و2021، وخاض معه 72 مباراة (31 انتصاراً، 12 تعادلاً و29 خسارة).
أما مع القادسية، فكانت تجربته قصيرة، حيث قاد الفريق في 5 مباريات فقط، لم يحقق خلالها أي فوز مقابل تعادلين و3 هزائم.

السعودية
الدوري السعودي
ضمك
الاتفاق
القادسية
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