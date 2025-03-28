الجزائر والسويد يلتقيان ودياً في يونيو



الجزائر (د ب أ)



كشف وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيلاقي السويد ودياً 10 يونيو المقبل.

وقال صادي، الذي يشغل منصب وزير الرياضة، للصحفيين على هامش حضوره نهائي دورة الصحافة لكرة القدم للصالات، إن المباراة ستقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت آخر مرة تواجه فيها المنتخبان الجزائري والسويدي في نوفمبر 2022، حيث فازت السويد بثنائية في مباراة ودية.

يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل لبطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، كما يتصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، برصيد 15 نقطة متقدماً بـ3 نقاط عن منتخب موزمبيق ملاحقه المباشر.