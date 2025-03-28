«الإمارات للدراجات» يتألق في إيطاليا وكاتالونيا



روما (الاتحاد)



حصد الأسترالي جاي فاين دراج «فريق الإمارات - إكس آر جي» للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الثالثة من سباق كوبي إي بارتالي في إيطاليا، بعدما نجح في الوصول إلى خط النهاية منفرداً على المسار الممتد إلى مسافة 142 كم من ريتشوني إلى تشيزينا.

وقبل 25 كم من النهاية، شن فاين هجوماً مشتركاً مع ماوري فانسيفينانت «سودال-كويك ستيب» قبل الصعود الأخير إلى «ديولاوجارديا»، وتمكن الثنائي من التقدم بفارق ضئيل لم يتجاوز 20 ثانية.

ونجح جاي فاين في الانفراد بالصدارة، بعد تجاوز قمة الصعود، واحتفظ بتفوقه على المنحدر المبلل بالأمطار، ومع ملاحقة المجموعة خلفه، استخدم فاين قدراته في سباقات الزمن، مضاعفاً سرعته ليقدم أداءً قوياً وشجاعاً، وينتزع فوزه الأول في موسم 2025.

وتستمر المنافسات في إيطاليا مع المرحلة الرابعة الجبلية التي تنطلق وتنتهي في بريزيجيلا لمسافة 150.4 كم.

وفي كاتالونيا، فصل الفارق الضئيل بين خوان أيوسو «الإمارات- إكس آر جي»، وبريموز روجليتش «ريد بول-بورا هانسجروه»، من خلال الاستعانة بصور الكاميرات لتحديد الفائز، وهذه المرة، حل أيوسو في المركز الثاني، ليمنح الدراج السلوفيني قميص المتصدر.

وأنهى أيوسو المرحلة الرابعة من فولتا كاتالونيا، وهو يرتدي قميص أفضل دراج شاب، وفي تكرار لما حدث في مرحلة الأربعاء إلى لا مولينا، شهد خط النهاية على القمة منافسة شديدة بين أقوى دراجي الطرق الصاعدة في السباق.

وجاء هجوم أيوسو على بعد 2.6 كم من خط النهاية، بعد أن أتم زملاؤه في فريق «الإمارات-إكس آر جي» مهامهم على أكمل وجه.