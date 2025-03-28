المدفع: الشارقة لا يمانع قيادة كوزمين تدريب «الأبيض»



علي معالي (أبوظبي)



أكد خالد المدفع رئيس نادي الشارقة، رئيس شركة كرة القدم، أن النادي لا يمانع في تولي الروماني أولاريو كوزمين تدريب المنتخب الأول.

وقال في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «ليس لدينا أي مانع إذا طلب اتحاد الكرة تولي كوزمين مهمة تدريب منتخبنا الوطني، طالما أن مصلحة «الأبيض» تقتضي ذلك، وأننا جميعاً في كل الأندية نخدم منتخبنا، وما يريده في أي مرحلة».

وتناولت العديد من الصحف والمواقع في رومانيا خبر إمكانية تولى كوزمين لمهمة تدريب المنتخب، مؤكدة أن الخبرة الكبيرة التي يملكها المدرب في منطقة الخليج بشكل عام والكرة الإماراتية تحديداً تمنحه أفضلية كبيرة لتولي المهمة.