نيويورك نيكس «المتأهل الثالث» إلى «البلاي أوف»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



حسم نيويورك نيكس ثالث البطاقات المؤهلة مباشرة إلى «البلاي أوف» في المنطقة الشرقية من دون أن يلعب، فيما وصل أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى انتصاره الحادي والستين في إنجاز قياسي للنادي، وذلك بفوزه على ممفيس جريزليز 125-104 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

ولحق نيكس بكليفلاند كافالييرز، الفائز الخميس على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 124-116، وبوسطن سلتيكس حامل اللقب وبات ثالث فريق يتأهل إلى «البلاي أوف» في الشرق نتيجة خسارة أتلانتا هوكس السابع أمام مضيفه ميامي هيت 112-122.

وسجل تايلر هيرو 36 نقطة وكل من دونوفان ميتشل والكندي أندرو ويجينز 16 في الفوز الثالث توالياً والثاني والثلاثين لهيت الذي عزّز مركزه العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق «بلاي إن» في الشرق، بفارق 6 مباريات أمام تورونتو رابتورز الحادي عشر.

وبما أنه يتخلّف بفارق 8 مباريات ونصف عن المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى «البلاي أوف»، والذي يحتله ميلووكي باكس، فقد هيت الأمل منطقياً بتجنب الملحق، بما أنه لم يتبقَ له سوى 9 مباريات حتى نهاية الموسم المنتظم.

وفوز هيت على أتلانتا قضى أيضاً على آمل بروكلين نتس بخوض «البلاي إن»، وبات خارج دائرة المنافسة، على غرار تشارلوت هورنتس وواشنطن ويزاردز.

وبعدما تقدم على مضيفه بفارق 14 نقطة في الربع الأول، وجد هوكس نفسه متخلفاً منذ الربع الثاني، وعجز عن مقارعة هيت، رغم جهود تراي يونج «29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة» وكاريس ليفيرت «17 نقطة».

وفي أوكلاهوما سيتي، واصل الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر تألق بتسجيله 37 نقطة قاد بها فريقه ثاندر، الفريق الوحيد الذي ضمن حتى الآن تأهله إلى «البلاي أوف» في الغرب، إلى فوزه القياسي الحادي والستين، وذلك على حساب جريزليز 125-104.

وفي أول مشاركة له بعد غياب لسبع مباريات بسبب إصابة في الورك، أسهم جايلن وليامس في الفوز الثامن توالياً لثاندر والخامس عشر في آخر 16 مباراة بتسجيله 20 نقطة، وأضاف الألماني أيزياه هارتنشتاين 18 مع 11 متابعة.

وبفوزه الحادي والستين في 73 مباراة، بقي ثاندر الذي سبق له حسم صدارة المنطقة الغربية، متقدماً بفارق مباراتين على كافالييرز في صراعهما على صدارة الترتيب العام، وذلك بعد فوز الأخير على ضيفه سبيرز 124-116 بفضل 29 نقطة و15 متابعة لجاريت ألن و25 نقطة مع 8 متابعات و14 تمريرة حاسمة لدونوفان ميتشل.

وبعد يوم على فوزه القاتل على إنديانا بايسرز 120-119 بسلة لليبرون جيمس قبل 0.1 ثانية على النهاية، انقلب السحر على الساحر وتجرّع لوس أنجلوس ليكرز طعم الهزيمة بالطريقة ذاتها على يد شيكاغو بولز 117-119 بسلة سجلها جوش جيدي من منتصف الملعب تزامناً مع إطلاق صافرة النهاية.

واقترب هيوستن روكتس كثيراً من اللحاق بثاندر إلى «البلاي أوف» بتحقيقه فوزه الحادي عشر في آخر 12 مباراة، وجاء على حساب مضيفه يوتا جاز 121-110 بفضل التركي ألبيرين شينجون الذي سجل 33 نقطة مع 10 متابعات.