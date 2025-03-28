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الرياضة

برشلونة مهدد بخسارة نقاط الفوز على أوساسونا!

برشلونة مهدد بخسارة نقاط الفوز على أوساسونا!
28 مارس 2025 14:05


مراد المصري (أبوظبي)
تدرس الإدارة القانونية في نادي أوساسونا التقدم بطلب للحصول على النقاط الثلاث رغم الخسارة أمام برشلونة 0-3، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بالاستناد على أحد بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وشارك إينيجيو في صفوف برشلونة في هذه المباراة، وذلك بعد خروجه من صفوف المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف الدولية الرسمية، بداعي الإصابة، ليشارك في لقاء أوساسونا بعد أربعة أيام من لقاء إسبانيا وهولندا في بطولة الأمم الأوروبية، بينما ينص بند «الفيفا»، على أن اللاعب الذي ينسحب من صفوف المنتخب الدولي خلال الأيام الرسمية، يجب عليه عدم خوض أي مباراة مع ناديه خلال خمسة أيام على الأقل.
وبينما تشير التوقعات أن صدور بيان رسمي من الاتحاد الإسباني بإعفاء اللاعب من المهمة الدولية في ذلك الوقت، تصب في صالح برشلونة وتجعل أوساسونا يتراجع عن التقدم بشكوى مطالبة الحصول على النقاط الثلاث، فإن الموضوع ما يزال قيد الدراسة من جانب النادي الواقع في بامبلونا لمحاولة كسب هذه النقاط من منافسه.

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