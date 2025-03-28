هالاند يتفوق على 18 فريقاً في «مونديال الأندية»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تُقام كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل، وتضم 32 فريقاً من 6 قارات سعياً للحصول على لقب أفضل نادٍ في العالم، ويبلغ جوائز البطولة 930 مليون يورو.

ويُعد التفاوت بين القيم السوقية لتشكيلة الأندية المتنافسة في كأس العالم هذا الموسم ضخماً للغاية، حيث تبلغ القيمة السوقية لإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي «200 مليون يورو»، وبمفرده أكثر من 18 فريقاً في المسابقة.

ويتصدر «مان سيتي» قائمة الأندية المشاركة في كأس العالم الأولى حسب قيمة الفريق، بقيمة 1.31 مليار يورو، وفي المركز الثاني ريال مدريد بقيمة تشكيلته 1.27 مليار يورو، ويحتل المركز الثالث باريس سان جيرمان «924 مليون يورو»، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع «922 مليون يورو».

ويكمل بايرن ميونيخ المراكز الخمسة الأولى بقيمة 856 مليون يورو، ويحتل إنتر ميلان «664 مليون يورو» المركز السادس، ويليه يوفنتوس «623 مليون يورو»، وأتلتيكو مدريد «516 مليون يورو» وبوروسيا دورتموند «473 مليون يورو»، وبنفيكا «339 مليون يورو»، وبورتو «303 ملايين يورو».

وتظهر أميركا الجنوبية مع بالميراس البرازيلي، وهو أعلى فريق من القارة في المركز الثاني عشر بقيمة 228 مليون يورو، ويحتل فلامنجو «201 مليون يورو» المركز الثالث عشر، ويأتي أول فريق آسيوي في الدوري السعودي، الهلال «180 مليون يورو» في المركز الرابع عشر.

ويحتل سالزبورج «149 مليون يورو» بالمركز الخامس عشر، بينما يحتل بوتافوجو «119 مليون يورو» المركز السادس عشر، ويحتل ريفر بليت الأرجنتيني «113 مليون يورو» المركز السابع عشر، ويتبعه غريمه اللدود في بوينس أيرس، بوكا جونيورز «84 مليون يورو» في المركز الثامن عشر، ويُعد الفريق المكسيكي مونتيري «79 مليون يورو» أول فريق من أميركا الشمالية في القائمة في المركز التاسع عشر، ويتبعه إنتر ميامي «73 مليون يورو» في المركز العشرين.

ويأتي فلومينينسي البرازيلي «67 مليون يورو»، والنادي المكسيكي باتشوكا «48 مليون يورو»، والعين الإماراتي «45 مليون يورو»، والفريق الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز «35 مليون يورو»، والأهلي المصري «34 مليون يورو»، والفريق الياباني أوراوا ريد دايموندز «22 مليون يورو»، والترجي التونسي «20 مليون يورو»، وأولسان الكوري الجنوبي «17 مليون يورو»، مع استكمال الوداد المغربي «16 مليون يورو»، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي «5 ملايين يورو».