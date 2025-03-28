رونالدو ومحرز يتصدران حصاد أجانب الدوري السعودي في «التوقف الدولي»

معتز الشامي (دبي)



شهد التوقف الدولي الأخير تألق العديد من نجوم الدوري السعودي الذين شاركوا مع منتخباتهم في المباريات الدولية خلال فترة التوقف، وتوزعت إسهامات اللاعبين بين تسجيل الأهداف، صناعة الفرص، والتفوق في حراسة المرمى.

تألق كريستيانو رونالدو قائد النصر بتسجيله هدفين، وصناعته هدفاً في مباراتين مع منتخب البرتغال، وقاده إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بينما قدم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية أداءً لافتاً مع الجابون في التصفيات الأفريقية لكأس العالم، حيث سجل هدفاً، وصنع هدفين.

كما أسهم رياض محرز لاعب الأهلي في قيادة الجزائر بتسجيله هدفين، وصناعة تمريرة حاسمة في مباراتين، وقرب منتخب بلاده من التأهل إلى المونديال، وسجل السوري عمر السومة لاعب العروبة هدفاً، وصنع آخر في مباراة، فيما تألق السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدفين في مباراتين، وأظهر موسى بارو، حبيب ديالو، روبن نيفيز دورهم الفعال، حيث أسهم الأول بتمريرتين حاسمتين، بينما سجل ديالو هدفاً، وصنع آخر، في حين شارك نيفيز في لقاءين مع البرتغال، وقدم تمريرتين حاسمتين.

في مركز حراسة المرمى، كان ياسين بونو، حارس الهلال ومنتخب المغرب أحد أبرز المتألقين، حيث لعب مباراة واحدة، وقدم ثلاثة تصديات، واستقبل هدفين، بينما قدم إدوارد ميندي أداءً جيداً بتصديه لتسع كرات في مباراتين، رغم استقباله هدفين مع السنغال.

ومع إصابة أليسون بيكر، وغياب إيدرسون، أثبت بينتو حارس النصر كفاءة رائعة، وقدم مستويات جيدة مع البرازيل، رغم الهزيمة الثقيلة من الأرجنتين، حيث شارك في لقاءين، وتصدى لثلاث كرات، واستقبل 4 أهداف.