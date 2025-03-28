روضة السركال تحصل على شهادة أستاذة دولية كبيرة



أبوظبي (الاتحاد)

تسلم اتحاد الشطرنج من الاتحاد الدولي للعبة شهادة حصول روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على لقب أستاذة دولية كبيرة وهو اللقب الذي حصلت عليه بعد فوزها بلقب البطولة العربية للسيدات التي أقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نوفمبر الماضي، وتعد روضة أول لاعبة إماراتية وخليجية تحصل على هذا اللقب، وهو ما يعد إنجازاً للعبة.

ووجهت خلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الشكر إلى وزارة الرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي وإلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مؤكدة أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين جميع الجهات الرياضة مع الاتحاد مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، ودائما الأندية الشريك الاستراتيجي مع الاتحاد في تحقيق الأهداف المرسومة.

وأكدت خلود الزرعوني أن هذا الإنجاز يمثل دفعة معنوية كبيرة للشطرنج النسائي ويفتح الأبواب لمزيد من الألقاب الدولية ويحفز اللاعبات الصغار والقادمات على الطريق في مواصلة التدريبات والمشاركات للوصول لنفس المستوى خاصة أن روضة نموذج للاعبة المثالية التي حققت الكثير من الألقاب ودائماً تخطط لأهداف كبيرة.

وأضافت: «ما وصلنا إليه من ألقاب دولية على مستوى اللاعبين واللاعبات يدخل ضمن استراتيجية الاتحاد في البحث عن المواهب والدفع بهم للأمام من أجل إنجازات جديدة للدولة في المحافل الخارجية ولعل مشروع المدارس خير دليل على أن القادم أفضل بأجيال جديدة تحمل الأمل في قيادة الشطرنج الإماراتي للعالمية، خاصة أن الأولمبياد العالمي سيكون في ضيافة الإمارات 2028 وعندما نصل إلى الحدث سيكون لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبين وهو ما يخطط له الاتحاد في أهدافه واستراتيجيته خلال السنوات المقبلة».

ونوهت إلى أن روضة ستواصل مشاركاتها في البطولات، وأمامها بطولة غرب آسيا للشباب من 20 إلى 29 أبريل الجاري، كما ستشارك الشهر المقبل في بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات وهناك اهتمام كبير من جانب الاتحاد في إعداد اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات الخارجية بالتعاون مع الأندية وهدفنا مشترك في رفع علم الدولة خارجيا، والارتقاء بلعبة الأذكياء.