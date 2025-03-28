الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روضة السركال تحصل على شهادة أستاذة دولية كبيرة

روضة السركال تحصل على شهادة أستاذة دولية كبيرة
28 مارس 2025 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد) 
تسلم اتحاد الشطرنج من الاتحاد الدولي للعبة شهادة حصول روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على لقب أستاذة دولية كبيرة وهو اللقب الذي حصلت عليه بعد فوزها بلقب البطولة العربية للسيدات التي أقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نوفمبر الماضي، وتعد روضة أول لاعبة إماراتية وخليجية تحصل على هذا اللقب، وهو ما يعد إنجازاً للعبة.
ووجهت خلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الشكر إلى وزارة الرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي وإلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية مؤكدة أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين جميع الجهات الرياضة مع الاتحاد مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، ودائما الأندية الشريك الاستراتيجي مع الاتحاد في تحقيق الأهداف المرسومة.
وأكدت خلود الزرعوني أن هذا الإنجاز يمثل دفعة معنوية كبيرة للشطرنج النسائي ويفتح الأبواب لمزيد من الألقاب الدولية ويحفز اللاعبات الصغار والقادمات على الطريق في مواصلة التدريبات والمشاركات للوصول لنفس المستوى خاصة أن روضة نموذج للاعبة المثالية التي حققت الكثير من الألقاب ودائماً تخطط لأهداف كبيرة.
وأضافت: «ما وصلنا إليه من ألقاب دولية على مستوى اللاعبين واللاعبات يدخل ضمن استراتيجية الاتحاد في البحث عن المواهب والدفع بهم للأمام من أجل إنجازات جديدة للدولة في المحافل الخارجية ولعل مشروع المدارس خير دليل على أن القادم أفضل بأجيال جديدة تحمل الأمل في قيادة الشطرنج الإماراتي للعالمية، خاصة أن الأولمبياد العالمي سيكون في ضيافة الإمارات 2028 وعندما نصل إلى الحدث سيكون لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبين وهو ما يخطط له الاتحاد في أهدافه واستراتيجيته خلال السنوات المقبلة».
ونوهت إلى أن روضة ستواصل مشاركاتها في البطولات، وأمامها بطولة غرب آسيا للشباب من 20 إلى 29 أبريل الجاري، كما ستشارك الشهر المقبل في بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات وهناك اهتمام كبير من جانب الاتحاد في إعداد اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولات الخارجية بالتعاون مع الأندية وهدفنا مشترك في رفع علم الدولة خارجيا، والارتقاء بلعبة الأذكياء.

أخبار ذات صلة
غيث النعيمي يتألق في «شطرنج أربيل»
100 لاعب في «الشطرنج الهندي» بالعين
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
روضة السركال
بطولات الشطرنج
آخر الأخبار
فان ديك يتقدم قائمة «الكنز الثمين» في «البريميرليج»
الرياضة
فان ديك يتقدم قائمة «الكنز الثمين» في «البريميرليج»
اليوم 17:30
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
اليوم 17:27
دبي تستضيف أقوى بطولات القتال في الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف أقوى بطولات القتال في الشرق الأوسط
اليوم 17:00
مجيدي يشيد بأداء البطائح
الرياضة
مجيدي يشيد بأداء البطائح
اليوم 17:00
الإمارات تنفذ إخلاء طبياً عاجلاً لــ 188 مصاباً من غزة برفقة عائلاتهم
علوم الدار
الإمارات تنفذ إخلاء طبياً عاجلاً لــ 188 مصاباً من غزة برفقة عائلاتهم
اليوم 16:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©