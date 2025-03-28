أنشيلوتي مُهدد بالسجن بعد مباراة ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)



أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث يطلب الادعاء عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر.

ويمثل أنشيلوتي أمام المحكمة صباح اليوم التالي لمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث تعود الاتهامات إلى عامي 2014 و2015 بتهمة الاحتيال الضريبي بمبلغ مليون يورو.

وتعتبر السلطات الإسبانية الأكثر تشدداً في عقوبات التهرب والاحتيال الضريبي، إلا أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق قانوني لإنهاء القضية وتجنب الإيطالي الحكم بالسجن النهائي.