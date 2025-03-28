رونالدو يشارك مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن راديو ماركا الإسباني، أن مشاركة كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، في صفوف النادي «الملكي» خلال كأس العالم للأندية التي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، يبدو حلماً قابلاً للتحقيق بالفعل لجماهير النادي.

وبحسب الراديو فإن الجماهير في العاصمة مدريد تحديداً تطالب إدارة النادي بتواجد رونالدو في صفوف الفريق خلال «مونديال الأندية»، خصوصاً مع إتاحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بنداً للأندية بإمكانية إبرام عقود قصيرة الأمد خلال فترة البطولة نفسها فقط، وهو ما يمنح النادي واللاعب مخرجاً مناسباً لإتمام الصفقة، خصوصاً أن عقد البرتغالي مع النصر ينتهي هذا الموسم.

وترى جماهير ريال مدريد أن مشاركة «الدون» في ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ستكون أفضل ختام لرحلة سابقة شهدت العديد من الإنجازات، قبل أن يغادر اللاعب صفوف الفريق باعتباره الهداف التاريخي.