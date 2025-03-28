الجمعة 28 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يشارك مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»

رونالدو يشارك مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»
28 مارس 2025 14:56

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رونالدو ومحرز يتصدران حصاد أجانب الدوري السعودي في «التوقف الدولي»
أنشيلوتي مُهدد بالسجن بعد مباراة ريال مدريد


أعلن راديو ماركا الإسباني، أن مشاركة كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد، في صفوف النادي «الملكي» خلال كأس العالم للأندية التي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، يبدو حلماً قابلاً للتحقيق بالفعل لجماهير النادي.
وبحسب الراديو فإن الجماهير في العاصمة مدريد تحديداً تطالب إدارة النادي بتواجد رونالدو في صفوف الفريق خلال «مونديال الأندية»، خصوصاً مع إتاحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بنداً للأندية بإمكانية إبرام عقود قصيرة الأمد خلال فترة البطولة نفسها فقط، وهو ما يمنح النادي واللاعب مخرجاً مناسباً لإتمام الصفقة، خصوصاً أن عقد البرتغالي مع النصر ينتهي هذا الموسم.
وترى جماهير ريال مدريد أن مشاركة «الدون» في ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ستكون أفضل ختام لرحلة سابقة شهدت العديد من الإنجازات، قبل أن يغادر اللاعب صفوف الفريق باعتباره الهداف التاريخي. 

كأس العالم للأندية
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
البرتغال
الدوري السعودي
النصر السعودي
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي تزامناً مع عيد الفطر المبارك
اليوم 17:27
دبي تستضيف أقوى بطولات القتال في الشرق الأوسط
الرياضة
دبي تستضيف أقوى بطولات القتال في الشرق الأوسط
اليوم 17:00
مجيدي يشيد بأداء البطائح
الرياضة
مجيدي يشيد بأداء البطائح
اليوم 17:00
الإمارات تنفذ إخلاء طبياً عاجلاً لــ 188 مصاباً من غزة برفقة عائلاتهم
علوم الدار
الإمارات تنفذ إخلاء طبياً عاجلاً لــ 188 مصاباً من غزة برفقة عائلاتهم
اليوم 16:42
روضة السركال تحصل على شهادة أستاذة دولية كبيرة
الرياضة
روضة السركال تحصل على شهادة أستاذة دولية كبيرة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©