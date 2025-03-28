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الرياضة

انخفاض «القيمة السوقية» لنجوم «البريميرليج»

انخفاض «القيمة السوقية» لنجوم «البريميرليج»
28 مارس 2025 16:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أهدر عدد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي جزءاً كبيراً من قيمتهم السوقية هذا الموسم، وفقاً لتحديث القيمة لموقع سترانسفير ماركت»، وفي المجمل، انخفضت قيم ما لا يقل عن 180 لاعباً، ولكن من هم أصحاب أكبر 10 تخفيضات في «البريميرليج».
وخسر ما لا يقل عن 4 نجوم من الدوري الإنجليزي 20 مليون يورو، وهم مهاجم تشيلسي كريستوفر نكونكو، ومهاجم ليفربول داروين نونيز، يمكن تفسير انخفاض القيمة السوقية بسهولة على أنه يرجع إلى حد كبير إلى قلة وقت اللعب هذا الموسم، إضافة إلى صانعي ألعاب توتنهام، ومانشستر سيتي جيمس ماديسون وفيل فودين، واللذين عانيا تراجعاً كبيراً في المستوى هذا الموسم.
وكافح لاعب مبدع آخر للارتقاء إلى المستوى العالي الذي حققه في المواسم السابقة هو كيفن دي بروين، حيث قضى نجم مانشستر سيتي معظم الموسم على مقاعد البدلاء لفريق بيب جوارديولا، وتمكن حتى الآن من تسجيل هدفين فقط، و6 تمريرات حاسمة في «البريميرليج»، وبالتالي انخفضت قيمته السوقية بمقدار 23 مليون يورو هذا الموسم إلى 27 مليون يورو فقط. 
ومع ذلك، يظل دي بروين ثاني أغلى لاعب ولد في عام 1991 وتاسع أغلى لاعب بلجيكي في العالم، وفوق صانع ألعاب مانشستر سيتي المتعثر 4 نجوم خسروا 25 مليون يورو من قيمتهم السوقية هذا الموسم، اثنان منهم زملاء دي بروين في الفريق، وهما برناردو سيلفا «-25 مليون يورو إلى 45 مليون يورو»، وجاك جريليش «-25 مليون يورو إلى 35 مليون يورو»، اللذين عانيا أيضاً في فريق جوارديولا هذا الموسم.
وانضم إليهم مدافع مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت «-25 مليون يورو إلى 40 مليون يورو»، ومهاجم أرسنال جابرييل جيسوس «-25 مليون يورو إلى 40 مليون يورو»، اللذان شهدا انخفاض قيمتهما السوقية بسبب الأداء السيئ من جانب دي ليخت، والإصابات المستمرة من جيسوس.
وفي المركز الأول، يأتي صانع ألعاب وستهام، لوكاس باكيتا، حيث يخضع البرازيلي حالياً للتحقيق بتهمة انتهاك قواعد المراهنات، ويواجه حظراً مدى الحياة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حال إدانته، كما عانى أيضاً تراجع أدائه مع وستهام في الدوري هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف، ولم يصنع أي هدف في 25 مباراة بالدوري.
ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة السوقية للاعب «27 عاماً»، من 65 مليون يورو إلى 35 مليون يورو فقط خلال هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتغير هذه القيمة بشكل طبيعي في المستقبل عند انتهاء جلسة الاستماع في مزاعم سوء سلوكه.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
توتنهام
بيب جوارديولا
تشيلسي
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