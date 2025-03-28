مدرب برايتون يرفض المبالغة قبل لقاء نوتنجهام في كأس إنجلترا



لندن (د ب أ)



شدد الألماني فابيان هوتزلر، مدرب فريق برايتون على أهمية مباراة فريقه السبت مع نوتنجهام فورست، ولكنه قال، إنها مثل باقي المباريات.

وتتيح مباراة الغد فرصة تاريخية محتملة لفريق برايتون، حينما يواجه نوتنجهام فورست في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما حرص مدربه على إبعاد الفريق عن الأضواء، حفاظاً على تركيز اللاعبين.

ووصفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) برايتون بأنه واحد من أربع فرق في دور الثمانية وصلت إلى هذا الدور، ولم يسبق لها أن حققت لقباً كبيراً من قبل، إلى جانب كل من بورنموث وكريستال بالاس وفولهام.

وينتظر ملعب «ويمبلي» الفائزين من مواجهة السبت، لكن هوتزلر يبدو عازماً على إبعاد الفريق عن الأضواء، من أجل إبقاء اللاعبين في حالة تركيز.

وقال المدرب الألماني: «بالطبع نشعر بذلك لكن بالنسبة لي من المهم أن لا نبالغ في الأمر، بالطبع إنها مباراة مهمة لكنها مثل باقي المباريات، لأننا يمكننا في كل مباراة تطوير أنفسنا».

وأضاف: «لا أحاول تضخيم وضع المباراة، نحن جميعاً ندرك أنها فرصة كبيرة لكنها مثل باقي المباريات كذلك».

وأكد المدرب الألماني أن تصريحاته لا تعني قلة ثقته في اللاعبين من أجل تقديم شيء مهم هذا الموسم.

وقال: «هناك ثلاثة أشياء جعلتنا أقوياء في الماضي، القوة ومحاولتنا التفوق على الخصوم، نحتاج إلى أن نتحد معاً ليس فقط في المواقف الجيدة ولكن في السيئة أيضاً».