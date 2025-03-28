اختتام بطولة شرطة رأس الخيمة الرمضانية



رأس الخيمة (وام)



توج العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، فريق إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بطلاً لدورة شرطة رأس الخيمة الرمضانية لكرة القدم، بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق إدارة التحريات والمباحث الجنائية 3-1.

حضر اختتام البطولة، التي شهدت مشاركة 16 فريقاً من جميع إدارات شرطة رأس الخيمة، وأقيمت منافساتها على ملعب نادي ضباط الشرطة، سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من كبار المسؤولين من الدوائر الحكومية والضباط، وجمهور غفير.

وحصل مركز خدمات المرور والترخيص على المركز الثالث، بعد فوزه على شرطة المنافذ والمطارات.

وعقب تتويجه الفائزين بالألقاب الفردية، أكد العميد جمال الطير، أن مثل هذه الأنشطة والبطولات الرياضية تعزز الروح الرياضية بين منتسبي شرطة رأس الخيمة، وتسهم في بناء علاقات ودية بين كل الإدارات والمجتمع.