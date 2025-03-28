مدرب سان جيرمان يتحدث عن «أحساس الأبطال»!



باريس (أ ف ب)



قال الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن بمقدوره الإحساس بمشاعر الأبطال، مع اقتراب فريقه من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه حذر لاعبيه من مغبة التهاون.

يزور حامل اللقب الذي لم يخسر بعد في 26 مباراة من الدوري، سانت إتيان السادس عشر والمهدد بالهبوط السبت، حيث يمنحه الفوز لقبه الحادي عشر في 13 موسماً، شرط خسارة مرسيليا الثاني على أرض رينس وتعادل موناكو ونيس.

وقال إنريكي لمراسلين صحفيين «لن نصبح أبطال الدوري إلا عندما يتأكد ذلك حسابياً، نحن أفضل فريق في ليج 1».

وأضاف «نستفيد من المباريات الثماني الأخيرة لأهداف أخرى، كي نكون تنافسيين أمام كل الخصوم، أن نكون جاهزين للأشهر الثلاثة المتبقية».

وأردف قائلاً «هناك كأس فرنسا ودري أبطال أوروبا، حيث نريد أن نكون جاهزين في نهاية الموسم».

ويلتقي سان جيرمان مع دنكرك من الدرجة الثانية في نصف نهائي كأس فرنسا الأسبوع المقبل في ليل، ثم أستون فيلا الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.