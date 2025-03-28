أولمو يغيب 3 أسابيع عن برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



يواجه داني أولمو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خطر الغياب ثلاثة أسابيع عن ملاعب كرة القدم، بسبب الإصابة، ما سيبعده عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وأصيب أولمو بفخذه الأيمن خلال الفوز على أوساسونا 3-0 في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني الذي يتصدره الفريق الكاتالوني.

يغيب أولمو عن مباريات فريقه ضد جيرونا في الدوري هذا الأسبوع، ثم إياب نصف نهائي الكأس ضد أتلتيكو مدريد، والمواجهة ضد دورتموند في 9 أبريل.

قال النادي في بيان «أكدت الفحوص التي خضع لها أن داني أولمو يعاني من تمزق في العضلات المقربة لقدمه اليمنى، ويحتاج نحو ثلاثة أسابيع من أجل التعافي».

وأُخرج الدولي الإسباني من المباراة بعد قليل من تسجيله في مرمى أوساسونا، في مباراة وضعته على بعد ثلاث نقاط من أقرب منافسيه ريال مدريد في صدارة الليجا.