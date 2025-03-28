بعد الهزيمة «المذلة» من الأرجنتين.. أنشيلوتي يعود إلى «رادار» البرازيل!

معتز الشامي (أبوظبي)



عاد اسم المدرب الإيطالي «المخضرم» كارلو أنشيلوتي إلى الطاولة مرة أخرى لتدريب البرازيل في كأس العالم 2026، بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين في تصفيات المونديال، ويعد أنشيلوتي الخيار الأمثل من الاتحاد البرازيلي لقيادة منتخب «السامبا» في كأس العالم 2026، حيث أعادت الهزيمة التي مني بها «السيليساو» أمام «التانجو» 4-1 في ملعب «إل مونومنتال»، وضع اسم أنشيلوتي على طاولة البرازيل مرة أخرى.

مع أن التأهل لكأس العالم 2026 ليس في خطر، وإن لم يكن مضموناً بعد، إلا إن البرازيل تشهد أسوأ تصفيات في تاريخها بقيادة دوريفال جونيور، وذكرت شبكة «جلوبو سبورت» البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي يعقد جلسات طارئة لاتخاذ قرار بشأن مصير مدرب المنتخب، مشيرة إلى أن أنشيلوتي عاد مجدداً ليكون خياراً أول لخلافة دوريفال.

ومع ذلك، لا يبدو أن الاتحاد البرازيلي ينوي إقالة دوريفال على المدى القريب، رغم الخسارة الساحقة أمام الأرجنتين، كما أن المدرب لا ينوي الاستقالة من منصبه، على الأقل حتى انتهاء تصفيات كأس العالم، ولا يعني عدم تخطيط الاتحاد البرازيلي لإقالة دوريفال جونيور، أنه لا يراقب عن كثب أي تحركات حول أنشيلوتي.

واعترف الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو الذي عمل وسيطاً لتعيين أنشيلوتي مدرباً جديداً للبرازيل، بعد رحيل تيتي عن المنصب بعد كأس العالم 2022 وقبل التعاقد مع دوريفال، قائلاً: «لو لم يفز أنشيلوتي بأي بطولة لرحل عن ريال مدريد، لكنه فاز بدوري أبطال أوروبا وبقي لعام آخر».

وضع أنشيلوتي في ريال مدريد واضح، حيث أُبلغ قبل أسابيع أن عقده ينتهي في عام 2026، لكن استمراره يعتمد على الألقاب التي يُتوَّج بها الفريق في نهاية الموسم، فإذا لم يفز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ربما يُقال، وفقاً لما ذكره موقع «ذا أتلتيك»، ومع ذلك، فإن تهديد ريال مدريد يتوقف على وصول تشابي ألونسو لخلافة الإيطالي المخضرم، لكن الإسباني يبدو يوماً بعد يوم أكثر ميلاً للبقاء لموسم آخر في باير ليفركوزن.