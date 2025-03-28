الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»



علي معالي (الشارقة)



تعادل الشارقة وشباب الأهلي من دون أهداف في قمة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»؛ ليعود «الفرسان» من «الإمارة الباسمة» بنقطة، ليرفع رصيده إلى «48 نقطة»، و«الملك» إلى 41 نقطة، ليستمر الصراع بين «المتصدر» و«الوصيف».

وجاءت المباراة قوية وسريعة بين الفريقين، وحضرها جمهور كبير، وشهدت فرصاً قليلة للتهديف، أقربها ضربة الجزاء الضائعة من «الفرسان»، ويقترب شباب الأهلي من اللقب خطوة مهمة، بعد التعادل مع «الوصيف» بملعبه.

جاء الشوط الأول متقارب المستوى، ومالت الكفة لمصلحة شباب الأهلي الذي كان قريباً من التقدم في النتيجة، إلا أن كارتابيا أهدر ضربة جزاء تصدى لها عادل الحوسني، حارس الشارقة، في الدقيقة العاشرة.

وأجرى كل مدرب تغييرات في صفوفه مع الشوط الثاني، وسنحت لـ «الفرسان» فرص عدة، في ظل الأخطاء التي ظهرت في وسط الشارقة من ماجد حسن وتعرابت، ومع نزول لوان بيريرا نشطت الجبهة اليسرى لـ «الملك» الذي هدد مرمى «الفرسان» بأكثر من هجمة، في المقابل تأثر شباب الأهلي بخروج «الخطير» بالا.

وفي ربع الساعة الأخير، ضغط كل فريق على أمل خطف المباراة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.