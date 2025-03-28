السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»

الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»
29 مارس 2025 00:23

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان
خورفكان يكسب الجزيرة بهدف


تعادل الشارقة وشباب الأهلي من دون أهداف في قمة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»؛ ليعود «الفرسان» من «الإمارة الباسمة» بنقطة، ليرفع رصيده إلى «48 نقطة»، و«الملك» إلى 41 نقطة، ليستمر الصراع بين «المتصدر» و«الوصيف».
وجاءت المباراة قوية وسريعة بين الفريقين، وحضرها جمهور كبير، وشهدت فرصاً قليلة للتهديف، أقربها ضربة الجزاء الضائعة من «الفرسان»، ويقترب شباب الأهلي من اللقب خطوة مهمة، بعد التعادل مع «الوصيف» بملعبه.
جاء الشوط الأول متقارب المستوى، ومالت الكفة لمصلحة شباب الأهلي الذي كان قريباً من التقدم في النتيجة، إلا أن كارتابيا أهدر ضربة جزاء تصدى لها عادل الحوسني، حارس الشارقة، في الدقيقة العاشرة.
وأجرى كل مدرب تغييرات في صفوفه مع الشوط الثاني، وسنحت لـ «الفرسان» فرص عدة، في ظل الأخطاء التي ظهرت في وسط الشارقة من ماجد حسن وتعرابت، ومع نزول لوان بيريرا نشطت الجبهة اليسرى لـ «الملك» الذي هدد مرمى «الفرسان» بأكثر من هجمة، في المقابل تأثر شباب الأهلي بخروج «الخطير» بالا.
وفي ربع الساعة الأخير، ضغط كل فريق على أمل خطف المباراة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
اليوم 22:32
الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان
الرياضة
الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان
29 مارس 2025
خورفكان يكسب الجزيرة بهدف
خورفكان يكسب الجزيرة بهدف
29 مارس 2025
الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»
29 مارس 2025
فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين
علوم الدار
فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©