الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق الوصل فوزاً مثيراً بهدفين أمام ضيفه عجمان، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»؛ ليصعد «الإمبراطور» إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيد إلى 30 نقطة، بينما تجمد رصيد «البرتقالي» عند 25 نقطة في المركز التاسع.

وسجل هدفي الوصل جواو بيدرو بالدقيقة 27 من مهارة فردية، وفابيو ليما في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب، وكان الأخطر والأكثر إضاعة للفرص، لاسيما في الشوط الأول الذي شهد أكثر من هجمة خطرة قادها علي صالح وفابيو ليما من طرفي الملعب، بالإضافة إلى جواو بيدرو الذي أزعج دفاع عجمان.

ورغم الفرص المتتالية، إلا أن الوصل غاب عنه التوفيق أمام المرمى، حتى الدقيقة 27، عندما استغل جواو بيدرو تمريرة سحرية من علي صالح داخل المنطقة، ليتوغل حتى وصل إلى منطقة الست ياردات، ويحولها بشكل مباغت في الزاوية البعيدة زاحفة أرضية خلال خروج حارس عجمان، ليسجل الهدف الأول للوصل.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض الأداء والضغط، وبادلهم الضيوف بالتقدم إلى الأمام لمنع «الأصفر» من الأفضلية التكتيكية، ومحاولة قطع الكرات وشن هجمات مرتدة، ولكنها لم تسفر عن شيء، حتى عزز الوصل التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها فابيو ليما الذي هز شباك علي الحوسني في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز «الإمبراطور» بـ «ثنائية».