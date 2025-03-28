العين والوحدة في ضيافة دبا الحصن وكلباء

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يشعل «فارق النقاط»، أجواء ختام «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» مساء اليوم، بمباراتي دبا الحصن «قبل الأخير» وضيفه العين «الخامس» على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، فيما يستقبل كلباء «الحادي عشر» على ملعبه في الشارقة ضيفه الوحدة المنافس على «المركز الثالث».

في المباراة الأولى، يسعى دبا الحصن «صاحب الأرض» لحصد فوز ثمين يُنعش آماله في البقاء ضمن «دوري المحترفين»، وعلى الجانب الآخر، يتطلع «الزعيم» للعودة إلى «سكة الانتصارات»، واستغلال تعثر منافسيه في الصدارة، لتعزيز فرصه في التقدم نحو المراكز الأمامية.

ورغم أن المواجهة التاريخية بين الفريقين لم تشهد فائزاً من قبل، حيث انتهت المباراة الوحيدة بينهما بالتعادل السلبي، فإن العين يدخل اللقاء بثقل خبرته وقوته الهجومية، بينما يعتمد دبا الحصن على عاملي الأرض لاقتناص نتيجة إيجابية.

في لقاء آخر، يستضيف اتحاد كلباء، العاشر برصيد 22 نقطة، فريق الوحدة، صاحب المركز الثالث بـ31 نقطة، في مباراة تُعدّ اختباراً حقيقياً للطرفين.

يسعى كلباء لانتزاع فوزه السادس هذا الموسم وتحسين موقعه في الترتيب، بينما يطمح الوحدة إلى مواصلة مطاردته للمتصدر وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

ويحمل تاريخ المواجهات بين الفريقين تفوقاً واضحاً لـ «العنابي»، الذي فاز في 12 مباراة من أصل 19 مواجهة، مقابل 5 انتصارات لـ «النمور»، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، كما يملك الوحدة قوة هجومية كبيرة، حيث سجل 45 هدفاً في مواجهاته أمام كلباء، مقابل 22 هدفاً لأصحاب الأرض.