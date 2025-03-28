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الرياضة

200 طفل باختبارات «مواهب الليجا» في الإمارات

200 طفل باختبارات «مواهب الليجا» في الإمارات
29 مارس 2025 02:03

دبي (الاتحاد)

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استضافت أكاديمية الليجا في دبي المرحلة الثالثة من بطولة «انتقاء الجيل القادم» العالمية، والمبادرة تندرج ضمن برنامج «إي إيه سبورتس إف سي فيوتشرز» للتأثير الاجتماعي على اللاعبين، وتهدف البطولة إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم الناشئة حول العالم، وتعزيز المشاركة المجتمعية بواسطة قيم كرة القدم.
وشارك 200 من الأولاد والبنات من داخل الدولة من فئة تحت 16 عاماً، في مباريات تنافسية بنظام 5 ضد 5 السريعة، وبعد منافسة قوية، تم اختيار 4 فتيان، وهم إيجور بريماك ولوكا الهاشم وإيليا عظيمي وريبال أنداري، و4 فتيات هن: أنابيل ديكسون وماروفا شونيوا وإيميلي تشازال مارتين وأنيهوا تشازال مارتين، للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في معسكر تدريبي فريد من نوعه مع رابطة «الليجا» وأنديتها، ولم يستند الاختيار النهائي على أدائهم الرياضي فقط، وإنما أيضاً على قدرتهم على إظهار وتجسيد قيم الالتزام، والتضامن والاجتهاد.
وتمثل البطولة استمراراً لاستثمار «إي إيه سبورتس» و«الليجا» المتواصل في كرة القدم للواعدين في الإمارات، مما يعزز التزامها بتطوير الجيل القادم من المواهب.
وتشكل بطولة «انتقاء الجيل القادم» في دبي، المحطة الثالثة من 5 مراحل عالمية عبر 3 قارات، بدأت في روستنبرج في جنوب أفريقيا، ونيويورك في أميركا، مع فعاليتين قادمتين مقررتين في جواتيمالا وفيتنام خلال أبريل المقبل.

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