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الرياضة

ليفركوزن يشعل الحرب مع بايرن ميونيخ!

ليفركوزن يشعل الحرب مع بايرن ميونيخ!
29 مارس 2025 10:13

ليفركوزن (رويترز)

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فاز باير ليفركوزن 3-1 على بوخوم «المتعثر»، بفضل هدفين في الشوط الثاني، ليقلص الفارق الذي يفصله عن بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.
وأحرز فيكتور بونيفاس وأمين عدلي هدفين في الدقيقتين 60 و87، ليحسم ليفركوزن الفوز، ويصل حامل اللقب إلى النقطة 59 في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن الذي يلعب أمام سانت باولي السبت.
وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه ليفركوزن للقاء فريق الدرجة الثالثة أرمينيا بيليفيلد يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا، أما بوخوم، فلا يزال يواجه خطر الهبوط إذ يحتل المركز 16.
وقال تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن في المؤتمر الصحفي «كانت مباراة صعبة حقاً، رغم هذه النتيجة، كان بوخوم منضبطاً ومنظماً بشكل جيد، ربما لم يكن الأداء مذهلاً، لكننا تمسكنا بالصبر والهدوء، وإذا فعلنا ذلك، تكون لنا فرصة في المباريات السبع المقبلة. سنحاول الفوز بها ونرى ما سيحدث».
وقرر ألونسو الاعتماد على مهاجمين اثنين، بونيفاس وباتريك شيك، بينما تابع المصاب فلوريان فيرتس المباراة من المدرجات.
وتقدم ليفركوزن في النتيجة في الدقيقة 20، بعدما استغل أليكس جارسيا المساحة خارج منطقة الجزاء، وعاد بوخوم في النتيجة بتسديدة فليكس باسلاك مستغلاً كرة مرتدة من الحارس لوكاس هراديكي.
وانتظر ليفركوزن حتى الدقيقة 60، ليستعيد تقدمه عن طريق المهاجم النيجيري الذي غابت عنه الرقابة الدفاعية، ليضع الكرة في الشباك بركبته من مسافة قريبة محرزاً هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.
وكاد جيريمي فريمبونج أن يهز الشباك، لكن محاولته أخطأت المرمى في نهاية هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 78، قبل أن يضع بونيفاس الكرة في الشباك بعدها بدقيقتين، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لكن عدلي اختتم التسجيل بلمسة رائعة في الدقيقة 87 وحرم إطار المرمى جرانيت تشاكا من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال ألونسو «كان فوزاً رائعاً، ونترقب باقي نتائج الجولة، لقد أدينا عملنا، واعتباراً من الآن، نبدأ بالتفكير في الكأس».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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