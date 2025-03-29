«الإمارات للدراجات» يستعيد الصدارة في «فولتا إيه كاتالونيا»

مدريد (وام)



واصل خوان أيوسو دراج فريق «الإمارات للدراجات»، معركته المستمرة في الصدارة مع بريموز روجليتش من «ريد بُل-بورا هانسجروه»، حيث تمكن من انتزاع الصدارة في المرحلة الخامسة من سباق فولتا إيه كاتالونيا، وذلك بعد انطلاقة قوية وسط السباق، قادته إلى استعادة قميص المتصدر بفارق ثانية واحدة فقط.

من ناحية أخرى، وفي سباق كوبّي إي بارتالي في إيطاليا، أظهر إيجور آرييتا، دراج فريق الإمارات للدراجات، أداءً قوياً، حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الرابعة خلف المتسابق بن توليت، من فريق «فيزما-ليز أيه بايك».

وشهد السباق، في آخر 20 كم، تحركات مثيرة من دراج الطرق الصاعدة المخضرم رافال ماجكا، الذي شن هجوماً قوياً على الصعود قبل الأخير، لينضم إليه الثنائي البلجيكي يارنو ويلدار «لوتو» وماوري فانسيفينانت «سودال كويك ستيب».

ومع اقتراب الصعود الشاق في فالكو ريو شيه، أظهر آرييتا قوته على المنحدرات الشديدة.

وبعد عبوره خط النهاية في المركز الثاني، يتقدم آرييتا إلى المركز الرابع في التصنيف العام، متأخراً بفارق 23 ثانية عن توليت، صاحب الصدارة، مع تبقي مرحلة واحدة.