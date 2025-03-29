السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يدخل التاريخ في «الموسم الاستثنائي»

خورفكان يدخل التاريخ في «الموسم الاستثنائي»
29 مارس 2025 12:30

فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
البلجيكي بريس يدخل قائمة المرشحين لقيادة «الأبيض»


يعيش خورفكان موسماً استثنائياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حلق «النسور» بالفوز الرابع على التوالي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، خلال «عصر الاحتراف»، وذلك عندما تفوق على الجزيرة بهدف ضمن «الجولة الـ19»، ليصل الفريق إلى «النقطة الـ27»، في أفضل حصاد له منذ الصعود إلى «دوري المحترفين»، ما يعكس التطور الكبير في الأداء والاستقرار الفني.
وتُعد النتائج الإيجابية مؤشراً واضحاً على الموسم التاريخي الذي يقدمه خورفكان، وبات يحلم بأن يحصد فيه مركزاً متقدماً وغير مسبوق في الترتيب، وسط إشادة كبيرة بأداء اللاعبين والجهاز الفني الذي نجح في استثمار إمكانيات الفريق بأفضل صورة.
وباتت جماهير «النسور» تترقب ما يقدمه الفريق في الجولات المقبلة، وسط طموحات بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الجزيرة
آخر الأخبار
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
الرياضة
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
اليوم 15:24
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
الأخبار العالمية
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
اليوم 15:18
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
الأخبار العالمية
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
اليوم 15:08
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
الرياضة
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
اليوم 15:00
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©