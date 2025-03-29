خورفكان يدخل التاريخ في «الموسم الاستثنائي»

فيصل النقبي (خورفكان)



يعيش خورفكان موسماً استثنائياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حلق «النسور» بالفوز الرابع على التوالي، للمرة الأولى في تاريخ النادي، خلال «عصر الاحتراف»، وذلك عندما تفوق على الجزيرة بهدف ضمن «الجولة الـ19»، ليصل الفريق إلى «النقطة الـ27»، في أفضل حصاد له منذ الصعود إلى «دوري المحترفين»، ما يعكس التطور الكبير في الأداء والاستقرار الفني.

وتُعد النتائج الإيجابية مؤشراً واضحاً على الموسم التاريخي الذي يقدمه خورفكان، وبات يحلم بأن يحصد فيه مركزاً متقدماً وغير مسبوق في الترتيب، وسط إشادة كبيرة بأداء اللاعبين والجهاز الفني الذي نجح في استثمار إمكانيات الفريق بأفضل صورة.

وباتت جماهير «النسور» تترقب ما يقدمه الفريق في الجولات المقبلة، وسط طموحات بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.