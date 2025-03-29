مدافع الإنتر «الأعلى قيمة» في العالم



معتز الشامي (أبوظبي)



أنتجت إيطاليا عدداً من أشهر المدافعين في التاريخ الحديث، مثل فرانكو باريزي، وباولو مالديني، وأليساندرو نيستا، وفابيو كانافارو، وجورجيو كيليني، وليوناردو بونوتشي، لكن أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان أصبح جديراً بأن يكون أحد نجوم «الأزوري».

وبعد التقدم في صفوف شباب أتالانتا، تعاقد إنتر ميلان مع باستوني، المولود في لومباردي، مقابل 31 مليون يورو عام 2017، وينحدر قلب الدفاع من عائلة جيدة، حيث يلعب والده نيكولا على المستوى الاحترافي في مركز الظهير الأيسر في العديد من الأندية الإيطالية، بما في ذلك كريمونيزي.

وفي البداية، أعار الإنتر باستوني إلى أتالانتا لمدة موسمين، وبعد موسم إلى بارما، حيث أثبت أنه قادر على النجاح في الدوري الإيطالي، ومنذ عودته إلى الإنتر عام 2019، تطور باستوني بشكل رائع تحت قيادة اثنين من الخبراء التكتيكيين هما أنطونيو كونتي وسيميوني إنزاجي.

وتألق اللاعب «25 عاماً» في مركز قلب الدفاع الأيسر في تشكيلتي 3-5-2 للمدربين، بفضل براعته في الكرات الهوائية، وقدرته على الاستحواذ على الكرة وبنيته البدنية، ما أكسبه سمعة أفضل قلب دفاع في إيطاليا، وفاز باستوني بلقبين في الدوري الإيطالي و4 كؤوس في إيطاليا، بينما خسر بصعوبة في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وارتفعت القيمة السوقية لباستوني بمقدار 5 ملايين يورو، لتصل إلى 80 مليون يورو في أحدث تحديث لقيمة السوق في الدوري الإيطالي، ما يجعله المدافع الأعلى قيمة في العالم، إلى جانب الفرنسي ويليام ساليبا لاعب أرسنال، وعلاوة على ذلك، أصبح باستوني الآن أيضاً اللاعب الإيطالي الأكثر قيمة في تاريخ سوق الانتقالات، إلى جانب زميله الحالي في فريق إنتر نيكولو باريلا.

ويسير باستوني على الطريق الصحيح للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة هذا الموسم، كما يظل إنتر ميلان «الحصان الأسود» في دوري أبطال أوروبا، بعد وصوله إلى شباك نظيفة 8 مرات في 10 مباريات حتى الآن، مع انتظار مواجهة بايرن ميونيخ في ربع النهائي.