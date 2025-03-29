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الرياضة

تشكيلة ريال مدريد المحتملة أمام ليجانيس.. فيني على الدكة

تشكيلة ريال مدريد المحتملة أمام ليجانيس.. فيني على الدكة
29 مارس 2025 13:12


مراد المصري (أبوظبي)
يلتقي ريال مدريد مع ليجانيس في مباراة ديربي مرتقبة الليلة، ضمن الجولة الـ29 للدوري الإسباني لكرة القدم، ومع غياب الحارس تيبو كورتوا عن صفوف الفريق «الملكي»، هذه التشكيلة المتوقعة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم.
سيكون أندري لونين في حراسة المرمى، أما في خط الدفاع فيكون الرباعي فران جارسيا، ودافيد ألابا، وراؤول أسينسيو ولوكاس فاسكيز، وفي خط الوسط جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي، وفي الهجوم رودريجو وكيليان مبابي وإبراهيم دياز.
وتوقعت وسائل الإعلام أن يكون فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء، إلى جانب لوكا مودريتش قائد الفريق، وأنطونيو روديجر.

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