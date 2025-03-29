البلجيكي بريس يدخل قائمة المرشحين لقيادة «الأبيض»



معتز الشامي (أبوظبي)



يدرس اتحاد كرة القدم «السير الذاتية» لعدد من المدربين لتولي قيادة المنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي تمت إقالته عقب مباراة كوريا الشمالية.

وتلقى اتحاد الكرة عدداً كبيراً من الترشيحات، بينما رأت بعض الأصوات داخل المجلس أهمية النظر إلى «المدربين المتاحين» في «دوري أدنوك للمحترفين» وحققوا نجاحات سابقة وحالية، خاصة الروماني كوزمين مدرب الشارقة، والذي يعد أحد أبرز الأسماء المرشحة على طاولة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الحسين عموتة مدرب الجزيرة، والصربي ميلوش مدرب الوصل.

غير أن الاتحاد يبحث في «السير الذاتية» لمدربين لهم «بصمة» مع منتخبات، سواء في قارة آسيا أو خارجها، بينما ذكرت تقارير عدة دخول البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون، ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة قيادة «الأبيض»، لاسيما بعد ظهور بصمته المتميزة مع «الأسود»، بسبب ما تردد مؤخراً، بشأن خلافات قوية مع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، والانتقادات المتبادلة بينهما إعلامياً بحسب تقارير صحفية، وهو ما بات سبباً في تفكير بريس في الرحيل، وربما أدى ذلك الصدام مع إيتو لأن يدخل المدرب ضمن قائمة الترشيحات لقيادة «الأبيض»، نظراً لرغبته الجادة في الرحيل.

وذكرت صحيفة «والفوت» البلجيكية، تلقي بريس عرضاً بالفعل من اتحاد الإمارات لكرة القدم، لتولي تدريب المنتخب الوطني، وسيكون العرض المالي موازياً لما يتقاضاه مع الكاميرون.

منذ تعيينه مدرباً لمنتخب الكاميرون، عاش بريس أوقاتاً عصيبة، وتعرض لضغوط من صامويل إيتو، حيث تم تعيين المدرب من وزارة الرياضة وليس الاتحاد، وهو ما وضعه في موقف معقد للغاية.

وأكدت الصحيفة أن المدرب يعيش حالة من الإزعاج بسبب تصرفات إيتو، سواء بالانتقادات العلنية والتهديدات، ولم يجد بريس إلا الرد علناً على رئيس الاتحاد الكاميروني.

وأكد التقرير أن بريس أحد المرشحين الرئيسيين لخلافة بينتو، في ظل العرض المالي، وبيئة العمل الهادئة، والتي توفر له عوامل النجاح، بهدف تأمين مقعد مؤهل إلى «مونديال 2026» خلال مواجهات يونيو المقبل، بينما يحسم المدرب قراره خلال الأيام القادمة.