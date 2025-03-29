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الرياضة

لماذا تراجع مستوى كايو؟.. كوزمين يجيب

لماذا تراجع مستوى كايو؟.. كوزمين يجيب
29 مارس 2025 13:32

علي معالي (الشارقة)
من المرات القليلة التي يتراجع فيها مستوى كايو لوكاس مع فريق الشارقة بالطريقة التي ظهر بها أمام شباب الأهلي، في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث حصل اللاعب على تقييم 7.3 من 10، وهي نسبة لم يتعود كايو عليها، ولم تظهر بصمته الإيجابية المتوقعة في مثل هذه المباراة المهمة.
وعندما سئل الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة، عن السبب، قال: «كايو يعاني من آلام كبيرة في الظهر، جعلته لا يؤدي كما توقعنا منه، وشارك في مباراتين بالمنتخب بتوقيت قصير، وما شاهدته من كايو أمام شباب الأهلي في المباراة الأخيرة، ليس هو المطلوب منه، لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أداء أفضل من ذلك في ظل ما يعانيه من آلام تجعله لا يستطيع تأدية المطلوب منه، وأنا لا أدافع عنه، بقدر ما أقرر حقيقة عن ما ظهر به في اللقاء الأخير».
وعن المباراة ضد شباب الأهلي، قال كوزمين: «لم نقدم الأداء الممتع مثلما لعبنا من قبل في المباريات الأربع السابقة، وعلينا نسيان هذه المباراة، وكنت أتوقع مباراة أفضل خاصة من الناحية الذهنية، وانتهى ماراثون المباريات مع شباب الأهلي وخسرنا واحدة أمام منافس قوي، وهناك مشاكل عديدة تواجهنا، خاصة اللاعبين من مشاركات دولية لديهم مشاكل كثيرة، وهو ما سيجعلنا في موقف صعب للغاية خلال الفترة المقبلة ما بين المنافسات المحلية والقارية، ومثل هذه الأمور ربما يكون لها تأثيرها على الشارقة في البطولة الأهم في الوقت الراهن وهي دوري أبطال آسيا 2، حيث نمثل الدولة، ونلتقي فريقاً قوياً أيضاً، ولكن تحت أي ظرف علينا الاستمرار والقتال حتى الرمق الأخير».

 

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