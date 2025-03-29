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الرياضة

170 دولة تنقل كأس دبي العالمي للخيول

170 دولة تنقل كأس دبي العالمي للخيول
29 مارس 2025 14:15

دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل بث سباق كأس دبي العالمي في نسخته الـ29 بمضمار ميدان السبت المقبل إلى 170 دولة في جميع أنحاء العالم، كما ستتم تغطية الحدث مباشرة من قبل 37 قناة ومحطة تلفزيونية، بما في ذلك قناة 7 التي ستبث الحدث لأول مرة على التلفزيون العام في أستراليا، وكندا، ومنصات أخرى تضم ملايين المشاهدين.
وتقوم قنوات كبرى أخرى ببث الحدث في الولايات المتحدة الأميركية، وأميركا الجنوبية، وأفريقيا وأوروبا، بجانب قناتي «دبي ريسينج»، و«ياس»، والقناة الرياضية السعودية، وأخرى في جنوب شرق آسيا، واليابان وهونج كونج.
كذلك يتوفر البث للعديد من شركات الطيران والرحلات البحرية، بما في ذلك طيران الإمارات، الراعي الرسمي، كما ستقوم «سي إن إن إنترناشونال»، بتغطية السباق.

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