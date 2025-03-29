الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس



علي معالي (أبوظبي)



للمرة الثانية، يتقدم الشارقة بطلب تأجيل مباراته مع الجزيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقرر لها 2 أبريل المقبل، على استاد هزاع بن زايد بالعين، ورغم أن الطلب الأول قُوبل بالرفض، إلا أن النادي يحاول مجدداً بحسب تصريحات خاصة أدلى بها بدر أحمد مدير الكرة بالنادي إلى صحيفة «الاتحاد» عقب نهاية مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

قال بدر أحمد: «نأمل أن يوافق اتحاد الكرة على طلبنا الثاني بتأجيل قمة الكرة الإماراتية في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع الجزيرة، والمقررة 2 أبريل، خاصة إن «الملك» يواجه التعاون السعودي على ملعبه 8 أبريل، نظراً للإجهاد الكبير الذي نعاني منه، ومباراة الجزيرة ومن بعدها التعاون في نصف «نهائي أبطال آسيا 2» ، ثم أننا نمثل الوطن في «المعترك القاري»، ونطالب اتحاد اللعبة بالوقوف إلى جانبنا في هذا الموقف والظروف».



وعن أداء الفريق أمام شباب الأهلي، قال: «لعبنا أمام المنافس 5 مباريات متتالية، وهو أمر صعب على اللاعبين والجهاز الفني معاً، بخوض هذا العدد أمام منافس واحد خلال شهر فقط، وجاءت المباريات في شهر رمضان، وشباب الأهلي قوي للغاية بإمكانياته وقدراته، ولدينا 5 لاعبين عادوا من المنتخب بإجهاد، ولو أن المباريات مع فريق في منتصف جدول الترتيب أو في قاع الدوري لاختلف الوضع، ولكنها جاءت كلها في وقت قصير، وأمام منافس جاهز من النواحي كافة».

وعن فارق النقاط الحالي بين «الفرسان» و«الملك» على قمة الدوري، قال بدر أحمد: «7 نقاط لمصلحة شباب الأهلي، ليست بالفارق الشاسع، وما زالنا نملك الأمل في لقب الدوري، إذا نجحت الفرق الأخرى في إيقاف انتصارات المتصدر، وفي المقابل نحقق الانتصارات، وبالفعل أهدرنا نقاطاً سهلة في مشوارنا كانت كفيلة بأن تجعلنا في وضعية أفضل، لكنها كرة القدم بشكل عام».