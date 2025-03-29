السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس

الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
29 مارس 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)


للمرة الثانية، يتقدم الشارقة بطلب تأجيل مباراته مع الجزيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقرر لها 2 أبريل المقبل، على استاد هزاع بن زايد بالعين، ورغم أن الطلب الأول قُوبل بالرفض، إلا أن النادي يحاول مجدداً بحسب تصريحات خاصة أدلى بها بدر أحمد مدير الكرة بالنادي إلى صحيفة «الاتحاد» عقب نهاية مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
قال بدر أحمد: «نأمل أن يوافق اتحاد الكرة على طلبنا الثاني بتأجيل قمة الكرة الإماراتية في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع الجزيرة، والمقررة 2 أبريل، خاصة إن «الملك» يواجه التعاون السعودي على ملعبه 8 أبريل، نظراً للإجهاد الكبير الذي نعاني منه، ومباراة الجزيرة ومن بعدها التعاون في نصف «نهائي أبطال آسيا 2» ، ثم أننا نمثل الوطن في «المعترك القاري»، ونطالب اتحاد اللعبة بالوقوف إلى جانبنا في هذا الموقف والظروف». 

 

أخبار ذات صلة
البلجيكي بريس يدخل قائمة المرشحين لقيادة «الأبيض»
لماذا تراجع مستوى كايو؟.. كوزمين يجيب


وعن أداء الفريق أمام شباب الأهلي، قال: «لعبنا أمام المنافس 5 مباريات متتالية، وهو أمر صعب على اللاعبين والجهاز الفني معاً، بخوض هذا العدد أمام منافس واحد خلال شهر فقط، وجاءت المباريات في شهر رمضان، وشباب الأهلي قوي للغاية بإمكانياته وقدراته، ولدينا 5 لاعبين عادوا من المنتخب بإجهاد، ولو أن المباريات مع فريق في منتصف جدول الترتيب أو في قاع الدوري لاختلف الوضع، ولكنها جاءت كلها في وقت قصير، وأمام منافس جاهز من النواحي كافة».
وعن فارق النقاط الحالي بين «الفرسان» و«الملك» على قمة الدوري، قال بدر أحمد: «7 نقاط لمصلحة شباب الأهلي، ليست بالفارق الشاسع، وما زالنا نملك الأمل في لقب الدوري، إذا نجحت الفرق الأخرى في إيقاف انتصارات المتصدر، وفي المقابل نحقق الانتصارات، وبالفعل أهدرنا نقاطاً سهلة في مشوارنا كانت كفيلة بأن تجعلنا في وضعية أفضل، لكنها كرة القدم بشكل عام».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
كأس رئيس الدولة
الجزيرة
التعاون
آخر الأخبار
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
الرياضة
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
اليوم 15:24
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
الأخبار العالمية
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
اليوم 15:18
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
الأخبار العالمية
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
اليوم 15:08
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
الرياضة
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
اليوم 15:00
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©