أصداء إيجابية لبطولة انتقاء مواهب «الليجا» في الإمارات

دبي (الاتحاد)



حظيت المرحلة الثالثة من بطولة «انتقاء الجيل القادم» العالمية، التي أقيمت في «أكاديمية لاليجا» في دبي، وخُصصت للاعبين الواعدين في الإمارات ضمن الفئة العمرية تحت 16 عاماً، في مبادرة ضمن برنامج «إي أيه سبورتس إف سي فيوتشرز»، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم الناشئة حول العالم، وتعزيز المشاركة المجتمعية بواسطة قيم كرة القدم، وشهدت اختيار 4 لاعبين و4 لاعبات للمشاركة في معسكر تدريبي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت مايتي فينتورا، مدير عام «الليجا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواجد الليجا في دبي والشرق الأوسط دليل على التزامنا برعاية الجيل القادم من مواهب كرة القدم وبناء علاقة أعمق مع الجماهير في المنطقة، ومن خلال أكاديمية لاليجا، نهدف إلى ترسيخ ثقافة كرة القدم للناشئين وبشكل لا يقتصر على تطوير اللاعبين الواعدين فحسب، بل العمل أيضاً على غرس قيم الشغف، والاحترام والعمل الجماعي التي تميز دورينا، وإن فعاليات مثل بطولة (انتقاء الجيل القادم) بالتعاون مع شريكنا الرئيسي إي إيه سبورتس، تعزز جهودنا لإشراك الجماهير، وتوفير فرص فريدة لتجربة جوهر الليجا».

وقال جيمس سالمون، المدير الأول لتفعيل الامتيازات في «إي إيه سبورتس إف سي»: «يبدأ كل لاعب مسيرته الكروية في قطاع الناشئين، والاستثمار في هذا القطاع هو جوهر العمل لدينا، وعائلة كرة القدم مجتمع خاص مهم، يتمتع بالقدرة على إفادة المجتمع بأكمله بشكل إيجابي وتغيير حياة الناس نحو الأفضل، ونفتخر بشراكتنا مع (الليجا) في الإمارات، ونواصل تعزيز الصلة بين التجارب التفاعلية لـ(إف سي) واللعب على أرض الواقع، لتشجيع مشاركة أكبر في الرياضة، والمساعدة في اكتشاف نجوم الجيل القادم».

وقال خوان فلوريت، رئيس مشاريع كرة القدم في «الليجا»: «هذا المشروع يبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لنا، ويهدف إلى دعم كرة القدم للناشئين من خلال منح الأطفال فرصة فريدة لزيارة إسبانيا، وتعلم جميع قيم الليجا».

وقال سايمون ماكجينيس، المدير العام لأكاديمية لاليجا دبي: «تفتخر أكاديمية لاليجا دبي بكونها في قلب هذه المبادرة التطويرية إلى جانب إي إيه سبورتس إف سي والليجا، وعلى مدى سنوات، كرّسنا جهودنا لكرة القدم للناشئين، ليس فقط كبرنامج لكن كوعدٍ لنا باكتشاف المواهب الواعدة، وصقلها، ودفع اللاعبين نحو مسيرة احترافية، وإن فرصة التدريب مع الليجا تُمثّل للاعبين الذين تم اختيارهم، جسراً نحو أعلى مستويات اللعبة».