السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أصداء إيجابية لبطولة انتقاء مواهب «الليجا» في الإمارات

أصداء إيجابية لبطولة انتقاء مواهب «الليجا» في الإمارات
29 مارس 2025 14:59

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
الإمارات تتضامن مع ميانمار وتايلاند وتعزيهما في ضحايا الزلزال


حظيت المرحلة الثالثة من بطولة «انتقاء الجيل القادم» العالمية، التي أقيمت في «أكاديمية لاليجا» في دبي، وخُصصت للاعبين الواعدين في الإمارات ضمن الفئة العمرية تحت 16 عاماً، في مبادرة ضمن برنامج «إي أيه سبورتس إف سي فيوتشرز»، حيث تهدف البطولة إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم الناشئة حول العالم، وتعزيز المشاركة المجتمعية بواسطة قيم كرة القدم، وشهدت اختيار 4 لاعبين و4 لاعبات للمشاركة في معسكر تدريبي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقالت مايتي فينتورا، مدير عام «الليجا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواجد الليجا في دبي والشرق الأوسط دليل على التزامنا برعاية الجيل القادم من مواهب كرة القدم وبناء علاقة أعمق مع الجماهير في المنطقة، ومن خلال أكاديمية لاليجا، نهدف إلى ترسيخ ثقافة كرة القدم للناشئين وبشكل لا يقتصر على تطوير اللاعبين الواعدين فحسب، بل العمل أيضاً على غرس قيم الشغف، والاحترام والعمل الجماعي التي تميز دورينا، وإن فعاليات مثل بطولة (انتقاء الجيل القادم) بالتعاون مع شريكنا الرئيسي إي إيه سبورتس، تعزز جهودنا لإشراك الجماهير، وتوفير فرص فريدة لتجربة جوهر الليجا».
وقال جيمس سالمون، المدير الأول لتفعيل الامتيازات في «إي إيه سبورتس إف سي»: «يبدأ كل لاعب مسيرته الكروية في قطاع الناشئين، والاستثمار في هذا القطاع هو جوهر العمل لدينا، وعائلة كرة القدم مجتمع خاص مهم، يتمتع بالقدرة على إفادة المجتمع بأكمله بشكل إيجابي وتغيير حياة الناس نحو الأفضل، ونفتخر بشراكتنا مع (الليجا) في الإمارات، ونواصل تعزيز الصلة بين التجارب التفاعلية لـ(إف سي) واللعب على أرض الواقع، لتشجيع مشاركة أكبر في الرياضة، والمساعدة في اكتشاف نجوم الجيل القادم».
وقال خوان فلوريت، رئيس مشاريع كرة القدم في «الليجا»: «هذا المشروع يبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لنا، ويهدف إلى دعم كرة القدم للناشئين من خلال منح الأطفال فرصة فريدة لزيارة إسبانيا، وتعلم جميع قيم الليجا».
وقال سايمون ماكجينيس، المدير العام لأكاديمية لاليجا دبي: «تفتخر أكاديمية لاليجا دبي بكونها في قلب هذه المبادرة التطويرية إلى جانب إي إيه سبورتس إف سي والليجا، وعلى مدى سنوات، كرّسنا جهودنا لكرة القدم للناشئين، ليس فقط كبرنامج لكن كوعدٍ لنا باكتشاف المواهب الواعدة، وصقلها، ودفع اللاعبين نحو مسيرة احترافية، وإن فرصة التدريب مع الليجا تُمثّل للاعبين الذين تم اختيارهم، جسراً نحو أعلى مستويات اللعبة».

الإمارات
دبي
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
الرياضة
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
اليوم 15:24
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
الأخبار العالمية
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
اليوم 15:18
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
الأخبار العالمية
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
اليوم 15:08
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
الرياضة
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
اليوم 15:00
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©