السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!

ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
29 مارس 2025 15:24

 
مكسيكو سيتي (أ ب)

أخبار ذات صلة
ليون تحت تهديد «السابع»
رونالدو يشارك مع ريال مدريد في «مونديال الأندية»


طالب خاميس رودريجيز، قائد ليون المكسيكي لكرة القدم، والمدرب إدواردو بيريزو، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإعادة النظر في قرار استبعاد الفريق المكسيكي من كأس العالم للأندية.
وقال رودريجيز: «إنه ظلم كبير، إذا تم استبعادنا، لن يكون ذلك عادلاً، وسيكون وصمة عار على كرة القدم، هناك مشجعون اشتروا تذاكر وهم مدينون لدفع ثمنها، كيف يمكن أن تقول لهم الآن أنهم لن يذهبوا؟».
ووقع رودريجيز، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، على عقد لمدة عام مع ليون وكان أحد أسباب توقيعه على العقد هو اللعب في كأس العالم للأندية التي تقام في أميركا هذا الصيف.
وقال رودريجيز: أنا سعيد لتواجدي هنا، سواء شاركنا أم لم نشارك في كأس العالم للأندية، هذا لن يغير من حقيقة أنني أرغب في البقاء هنا، هذا شيء جيد بالنسبة لي، لم أتأهل من قبل لكأس العالم للأندية، وقبل أسابيع من البطولة يخبرونك أنك مستبعد، آمل أن يتمكن الفيفا من فعل شيء».
وأعلنت مجموعة باتشوكا، التي تملك ليون، إنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.
وقال بيريزو: «ينبغي أن تحكم المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لمصلحتنا، لدينا الحق في التنافس، لم ننتهك أي قانون، القرار غير عادل، هناك وقت لإصلاح هذا».
ولم يعلن الفيفا عن الفريق البديل، ولكن فريق ديبورتيفو ألاهويلنسى أشار إلى أنه سيلعب في البطولة.
وكان ألاهويلنسي طالب في نوفمبر من الفيفا بتطبيق قواعد تعدد الملكية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
ليون
المكسيك
آخر الأخبار
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
الرياضة
ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!
اليوم 15:24
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
الأخبار العالمية
هولندا تكشف عن هوية منفذ هجوم أمستردام
اليوم 15:18
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
الأخبار العالمية
تغير المناخ يتسبب في نفوق عشرات الآلاف من مستعمرات النحل في النمسا
اليوم 15:08
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
الرياضة
الشارقة يطلب تأجيل مباراته أمام الجزيرة في الكأس
اليوم 15:00
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©