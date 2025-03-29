ليون يطالب «الفيفا» بإعادة النظر في قرار الاستبعاد من المونديال!



مكسيكو سيتي (أ ب)



طالب خاميس رودريجيز، قائد ليون المكسيكي لكرة القدم، والمدرب إدواردو بيريزو، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإعادة النظر في قرار استبعاد الفريق المكسيكي من كأس العالم للأندية.

وقال رودريجيز: «إنه ظلم كبير، إذا تم استبعادنا، لن يكون ذلك عادلاً، وسيكون وصمة عار على كرة القدم، هناك مشجعون اشتروا تذاكر وهم مدينون لدفع ثمنها، كيف يمكن أن تقول لهم الآن أنهم لن يذهبوا؟».

ووقع رودريجيز، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، على عقد لمدة عام مع ليون وكان أحد أسباب توقيعه على العقد هو اللعب في كأس العالم للأندية التي تقام في أميركا هذا الصيف.

وقال رودريجيز: أنا سعيد لتواجدي هنا، سواء شاركنا أم لم نشارك في كأس العالم للأندية، هذا لن يغير من حقيقة أنني أرغب في البقاء هنا، هذا شيء جيد بالنسبة لي، لم أتأهل من قبل لكأس العالم للأندية، وقبل أسابيع من البطولة يخبرونك أنك مستبعد، آمل أن يتمكن الفيفا من فعل شيء».

وأعلنت مجموعة باتشوكا، التي تملك ليون، إنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.

وقال بيريزو: «ينبغي أن تحكم المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لمصلحتنا، لدينا الحق في التنافس، لم ننتهك أي قانون، القرار غير عادل، هناك وقت لإصلاح هذا».

ولم يعلن الفيفا عن الفريق البديل، ولكن فريق ديبورتيفو ألاهويلنسى أشار إلى أنه سيلعب في البطولة.

وكان ألاهويلنسي طالب في نوفمبر من الفيفا بتطبيق قواعد تعدد الملكية.