«إكسبو دبي» تستضيف «بوكاري للجري»

دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «بوكاري سوت الدولي للجري»، عن المسارات الرسمية التي يخوضها المشاركون في النسخة الأولى من السباق الدولي الذي يُقام في مدينة إكسبو دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط 12 أبريل المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن التنافس ضمن 3 مسافات هي 5 و10 و21 كيلومتراً.

وينطلق السباق من حديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي، حيث يستمتع العداؤون بالجري وسط مدينة إكسبو دبي التي شهدت أحداثاً رياضية دولية، ومر على مساراتها أبطال عالميون في مختلف الرياضات، الذين شاركوا في أبرز الفعاليات الرياضية الدولية فيها.

ويحظى المشاركون بفرصة الجري عبر مسارات ذات مناظر خلابة، حيث ينطلق السباق من حديقة الفرسان، ويمر بمناطق حيوية داخل المدينة، مما يوفر تجربة فريدة تعكس روح دبي الديناميكية بمزيج فريد من المساحات الخضراء والمناظر المعمارية الحديثة، ما يضفي بعداً جمالياً على التجربة الرياضية، كما تم تصميم المسارات بعناية لضمان سلامة العدائين وتوفير محطات ترطيب من بوكاري سويت على طول الطريق للحفاظ على النشاط والأداء المثالي.

يعد سباق بوكاري سويت الدولي واحداً من السباقات العالمية البارزة، حيث يقام سنوياً في عدة مدن رئيسة حول العالم، ويشهد مشاركة الآلاف من العدائين من مختلف الجنسيات والمستويات الرياضية.

وباستضافته في دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، يهدف السباق إلى ترسيخ ثقافة اللياقة البدنية والتحدي الرياضي، وتحفيز هواة رياضة الجري من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات، مع تقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين، يوفر خيارات متنوعة للرياضيين المخضرمين والمشاركين العاديين من الهواة على حد سواء، ويمنحهم الفرصة لخوض تجربة ممتعة وتحد للمشاركة في سباق لياقة بدنية مجتمعي كبير.