فليك يتفوق على جوارديولا بـ«أرقام استثنائية»



معتز الشامي (أبوظبي)



أثبت برشلونة مجدداً أنه في حالة بدنية لا تقهر، رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق، وذلك بعد فوزه على أوساسونا بثلاثية في الدوري الإسباني وتصدر «الليجا»، حيث أصبح هانسي فليك ثاني مدرب في تاريخ برشلونة يحقق أعلى نسبة انتصارات.

منذ توليه تدريب برشلونة الصيف الماضي خلفاً لتشافي هيرنانديز، حول هانسي فليك برشلونة إلى فريق مختلف، وبدأ يحصد الانتصارات بسهولة ويسر، حيث حقق 33 فوزاً في 44 مباراة، بنسبة فوز 75%، متفوقاً على بيب جوارديولا بنسبة 72%.

بهذا الفوز الأخير، استعاد برشلونة الصدارة، متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد، بفضل أدائه الرائع في عام 2025، حيث لم يخسر أياً من مبارياته الـ19، وتعادل في 3 مباريات فقط.

بالنظر إلى الأرقام، وبنسبة فوز بلغت 76%، فإن برشلونة بقيادة لويس إنريكي فقط هو من تفوق على الأرقام القياسية التي حققها فليك خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مدرب باريس سان جيرمان الحالي على رأس «كامب نو».

في الواقع، يتشابه موسم لويس إنريكي الأول (2014-2015) مع موسم فليك الأول في برشلونة في العديد من الجوانب، حيث حقق برشلونة منذ بداية العام الجديد وقتها 31 فوزاً من أصل 35 مباراة، والذي قاده في النهاية إلى الفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وهي سلسلة انتصارات مماثلة لما يحققه برشلونة بقيادة فليك، والآن، بعد 10 سنوات، يمنح فليك الجماهير سبباً للحلم بتكرار هذه النجاحات.