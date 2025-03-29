أنشيلوتي يكسر «حاجز الصمت» تجاه تدريب البرازيل!



معتز الشامي (أبوظبي)



كسر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، صمته بشأن التكهنات المتزايدة بتدريبه منتخب البرازيل، والتي تزايدت بعد الخسارة الساحقة أمام الأرجنتين 4-1 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعندما سُئل بشكل مباشر عما إذا كان تلقى أي اتصال من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، كان أنشيلوتي حاداً في رده، «ببساطة لا، عقدي واضح تماماً وليس لدي ما أضيفه»، وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليجانيس في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني: «لدي عاطفة كبيرة تجاه المنتخب البرازيلي ولاعبيه وجماهيره، لكن لديّ عقداً مع ريال مدريد».

وأثارت الهزيمة في بوينس آيرس نقاشات متجددة حول تغيير محتمل في قيادة البرازيل. ومن بين الأسماء التي تداولها المشجعون ووسائل الإعلام، برز أنشيلوتي مجدداً مرشحاً بارزاً، حتى رونالدو نازاريو، أسطورة البرازيل ومهاجم ريال مدريد السابق، أعرب علناً عن رغبته في رؤية أنشيلوتي يتولى قيادة المنتخب الوطني.

لكن المدرب الإيطالي تعامل مع هذا الادعاء بلمسة من السخرية، حيث قال «لا أتذكر أنني ناقشت هذا الأمر مع رونالدو، تحدثنا عن أشياء كثيرة عندما التقينا، لكن ليس عن هذا».

ويستمر العقد الحالي لأنشيلوتي مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، وأكد الإيطالي التزامه بالنادي مع دخوله مرحلة حاسمة من الموسم، حيث قال «أنا معتاد على هذا النوع من الحديث، لديّ الكثير من الأمور في ذهني، ما يقال عن مستقبلي أو سوق الانتقالات لا يعنيني، أنا مرتكز على هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، فهي بالغة الأهمية»، وينافس ريال مدريد هذا الموسم حتى لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية.