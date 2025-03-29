3 فرق تبحث عن «المجد الغائب» في كأس إنجلترا!



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد فترة التوقف الدولي، تستأنف كرة القدم الإنجليزية بمباريات ربع نهائي كأس الاتحاد.

وعلى مدار المواسم الـ 29 الماضية، لم تفز بكأس الاتحاد سوى 3 فرق من خارج «الفرق الستة الكبرى» التقليدية، وهى بورتسموث عام 2008، وويجان عام 2011، وليستر سيتي عام 2021.

ويعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد المتبقي من «الفرق الستة الكبرى» في دور الثمانية، وحتى فريق بيب جوارديولا العملاق واجه العديد من المشاكل هذا الموسم، وتقدم نوتنجهام فورست وبورنموث وفولهام وبرايتون موسماً رائعاً في الدوري الإنجليزي، حيث تنافس على الأماكن الأوروبية، إضافة إلى وجودها في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسير أستون فيلا في مسار تصاعدي تحت قيادة أوناي إيمري، ويأمل في الوصول إلى نهائي البطولة في «ويمبلي» مايو المقبل، كما ظل كريستال بالاس في المنافسة، وكذلك فريق الدرجة الأولى بريستون، وهناك احتمال قوي أن يكون الفائز هذا العام هو فريق لم يذق طعم مجد كأس الاتحاد الإنجليزي لبعض الوقت أو ربما لم يذق طعمه أبداً.

ولم تفز 4 من الفرق الثمانية المتبقية في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم بالبطولة طوال تاريخها، وسيكون هذا أول فوز لكل من، برايتون وبورنموث وكريستال بالاس وفولهام.

ووصل بالاس إلى النهائي مرتين، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد في موسمي 1989-1990 و2015-2016، كما خسر برايتون أمام مانشستر يونايتد في أول نهائي له في موسم 1982-1983، وخسر فولهام أمام وست هام في نهائي 1974-1975، بينما لم يصل بورنموث إلى النهائي حتى الآن.

بالنسبة للفرق الأخرى، باستثناء مانشستر سيتي، فقد كان انتظاراً طويلاً أيضاً، كان بريستون فريقاً ناجحاً في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، حيث فاز بالدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد مرتين، ولكن آخر لقب في كأس الاتحاد موسم 1937-1938، منذ 87 عاماً.

وكان آخر تتويج لفريق أستون فيلا قبل 68 عاماً، حيث تغلب على مانشستر يونايتد في موسم 1956-1957، بينما كان نوتنجهام آخر بطل منذ 66 عاماً في موسم 1959-1960، بفوزه على لوتون في النهائي.

بالنسبة لمانشستر سيتي، كانت قصة مختلفة تماماً، حيث فاز باللقب 3 مرات في آخر 13 عاماً، آخرها في 2023، و7 مرات في المجموع، ومع ذلك، بدا بعيداً عن مستواه هذا الموسم، مما قد يمثل فرصة حقيقية للفرق المتبقية الأخرى.

مباريات ربع النهائي

فولهام - كريستال بالاس

برايتون - نوتنجهام فورست

بريستون - أستون فيلا

بورنموث - مانشستر سيتي