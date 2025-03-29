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الرياضة

كارتابيا «3 من 13» في ضربات الجزاء!

كارتابيا «3 من 13» في ضربات الجزاء!
29 مارس 2025 20:54

 
علي معالي (أبوظبي)

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أهدر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ضربة جزاء لشباب الأهلي أمام الشارقة، وتصدى لها عادل الحوسني حارس «الملك»، وهي الثالثة التي يهدرها اللاعب هذا الموسم من أصل 13 ضربة، كما أصبح شباب الأهلي أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم «10 مرات»، لكنه أكثر من أهدر أيضاً «4 مرات».
جاءت ضربة الجزاء في الدقيقة العاشرة، وكان واضحاً تراجع مستوى كارتابيا في المباراة الأخيرة، مقارنة بما قدمه أمام الفريق نفسه في المواجهات الأربعة السابقة، بدليل أنه وبحسب موقع «سوفاسكور» للإحصائيات، حصل على 6.4 من 10 درجات، وهي أقل نسبة له هذا الموسم.
واستطاع «الفرسان» العودة من «الإمارة الباسمة» بنقطة مهمة جعلت الفارق يبقى 7 نقاط مع الشارقة «الوصيف»، وبهذه النتيجة يصل شباب الأهلي إلى 20 مباراة في الدوري من دون خسارة، و30 مباراة في جميع المسابقات.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
كارتابيا
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