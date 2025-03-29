السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك: احترم ريال مدريد!

فليك: احترم ريال مدريد!
29 مارس 2025 21:12


مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي يكسر «حاجز الصمت» تجاه تدريب البرازيل!
فليك يتفوق على جوارديولا بـ«أرقام استثنائية»

أكد هانزي فليك مدرب برشلونة، أنه يكن مشاعر الاحترام لمنافسه ريال مدريد، وذلك رداً على تبادله التصريحات مع كارلو أنشيلوتي مدرب «الملكي»، التي بدأها الألماني أن برشلونة ليس ريال مدريد، ليرد الإيطالي بأنه يتفق مع ذلك، فيما وصفه البعض إشارات ضمنية أن كل مدرب يرى ناديه الأفضل من الآخر.
وقال فليك، في مؤتمر صحفي قبل لقاء جيرونا يوم غدٍ ضمن الجولة 26 في الدوري الإسباني لكرة القدم: «أحترم ريال مدريد وأنشيلوتي، أنه أحد أنجح المدربين في العالم، وقلت مؤخراً إن برشلونة وريال مدريد مختلفان، وذلك بشكل جيد، ولا أحمل أفكاراً سلبية عن ريال مدريد».
وأضاف: «أشعر براحة كبيرة في برشلونة، هذا النادي بمثابة عائلة، ومنذ بدأت العمل هنا كنت سعيداً والجميع يستمتع بذلك، والأجواء تساعدنا على التطور».
وأوضح المدرب أن اللاعب لامين يامال جاهز لخوض مباراة جيرونا، وقال: «تحدثت مع يامال حول حالته البدنية، وأخبرني أنه بخير، ويتطلع إلى المشاركة أساسياً في المباراة المقبلة».

المصدر: رويترز
الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
هانسي فليك
كارلو أنشيلوتي
آخر الأخبار
المجلس التنفيذي
علوم الدار
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
اليوم 17:49
هلال الشهر
الأخبار العالمية
الديوان الملكي السعودي: غدا أول أيام عيد الفطر
اليوم 19:33
كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
الرياضة
كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:02
عروض ألعاب نارية
علوم الدار
مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي خلال عيد الفطر
اليوم 21:53
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت ركام خلفه زلزال ميانمار
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الزلزال في ميانمار
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©