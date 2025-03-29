فليك: احترم ريال مدريد!



مراد المصري (أبوظبي)

أكد هانزي فليك مدرب برشلونة، أنه يكن مشاعر الاحترام لمنافسه ريال مدريد، وذلك رداً على تبادله التصريحات مع كارلو أنشيلوتي مدرب «الملكي»، التي بدأها الألماني أن برشلونة ليس ريال مدريد، ليرد الإيطالي بأنه يتفق مع ذلك، فيما وصفه البعض إشارات ضمنية أن كل مدرب يرى ناديه الأفضل من الآخر.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي قبل لقاء جيرونا يوم غدٍ ضمن الجولة 26 في الدوري الإسباني لكرة القدم: «أحترم ريال مدريد وأنشيلوتي، أنه أحد أنجح المدربين في العالم، وقلت مؤخراً إن برشلونة وريال مدريد مختلفان، وذلك بشكل جيد، ولا أحمل أفكاراً سلبية عن ريال مدريد».

وأضاف: «أشعر براحة كبيرة في برشلونة، هذا النادي بمثابة عائلة، ومنذ بدأت العمل هنا كنت سعيداً والجميع يستمتع بذلك، والأجواء تساعدنا على التطور».

وأوضح المدرب أن اللاعب لامين يامال جاهز لخوض مباراة جيرونا، وقال: «تحدثت مع يامال حول حالته البدنية، وأخبرني أنه بخير، ويتطلع إلى المشاركة أساسياً في المباراة المقبلة».