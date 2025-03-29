الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لـ «رمضانية المصارعة»



الفجيرة (الاتحاد)



حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في منافسات المصارعة التي أقيمت ضمن النسخة الرابعة من دورة محمد بن حمد الرمضانية لألعاب الفنون القتالية، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع اتحاد المصارعة، وبمشاركة 68 لاعباً من خمسة أندية، ولاقت البطولة أصداءً إيجابية واسعة من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ما يعكس نجاح اتحاد المصارعة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الرياضة والانضباط، لاسيما في الشهر الفضيل.

وعلى صعيد بقية النتائج، حل فريق داغستان في المركز الثاني، فيما جاء نادي خورفكان في المركز الثالث، بعد منافسات قوية أظهرت المستوى المتقدم للمشاركين والجهود الكبيرة المبذولة في إعدادهم.

وتأتي البطولة ضمن جهود اتحاد المصارعة الرامية إلى استثمار أوقات الشباب خلال شهر رمضان في نشاط رياضي هادف، يرسّخ القيم التربوية والاجتماعية، ويُسهم في بناء جيل قوي بدنياً وذهنياً، يحمل روح التحدي والمسؤولية.

ويواصل الاتحاد العمل على تطوير روزنامة موسمية شاملة تستوعب جميع الفئات العمرية والمواهب الواعدة، بالتعاون مع الأندية ومراكز التدريب، بما يعزّز مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية والدولية في رياضة المصارعة.