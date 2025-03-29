بولونيا يُعزز «الرابع» في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



عزّز بولونيا مركزه الرابع بفوزه على مضيفه فينيتسيا بهدف في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع بولونيا بفوزه الذي أمّنه هدف ريكاردو أورسيليني في الدقيقة 49، رصيده إلى 56 نقطة، وتابع فريق المدرب فينتشينتسو إيتاليانو سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلته إلى ستة، من بينها مباراتان خارج الديار.

أما فينيتسيا، فخسر للمرة الأولى بعد أربعة تعادلات لم تكن كافية لخروجه من المراكز المهددة بالهبوط، فبقيَ في المركز قبل الأخير بـ20 نقطة، بفارق خمس نقاط مؤقتاً عن بارما السابع عشر.

في مباراته الـ22 ضمن الدوري، سجل أورسيليني غير المراقب هدفه الحادي عشر بطريقة مذهلة، حين سدد «على الطاير» بعدما وصلته عرضية نيكولو كامبياجي (49).

وعادل المهاجم البالغ 28 عاماً أفضل رقم له على صعيد الأهداف في موسم واحد ضمن مسيرته (11 هدفاً في موسم 2022-2023).

بعد تسجيل هدفه، اتجه أورسيليني إلى إحدى الكاميرات وطرق على العدسة، في تلميح لمدرب المنتخب لوتشانو سباليتي الذي لم يستدعه مجدداً إلى القائمة الأخيرة التي خاضت مواجهتي ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وخسرت بمجموع 4-5.

لم يُستدعَ أورسيليني إلى المنتخب في المباريات الـ13 الأخيرة، وكانت مشاركته الأخيرة أمام تركيا في مباراة ودية، علماً بأنه خاض 7 مباريات فقط بقميص «أتزوري» منذ 2019.

وأنقذ البديل الإيفواري كريستيان كواميه فريقه إمبولي من الخسارة بتسجيله التعادل 1-1 مع مضيفه كومو في الدقيقة 75، بعد هدف السبق من اليوناني البديل أناستاسيوس دوفيكاس (61).

وبقيَ إمبولي في المركز الثامن عشر بـ23 نقطة، وإمبولي في المركز الثالث عشر مؤقتاً بـ30 نقطة.