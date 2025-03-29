كونتي: «مجنون» من لا يثق في نابولي!



روما (د ب أ)



يؤمن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، بحظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، رغم تراجع نتائج الفريق مقارنة بمنافسه إنتر ميلان في الجولات الأخيرة. فاز نابولي بمباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات خاضها.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي قبل استضافة ميلان مساء الأحد «سنكون مجانين إذا لم نؤمن بفرصنا في الفوز باللقب»، مشيراً «تتبقى لنا 9 مباريات في الدوري ونتخلف بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة، فمن منا لا يفكر في إمكانية تحقيق هذا الإنجاز؟».

وأشار «رغم كل نقاط قوتنا وضعفنا، نتواجد في المقدمة، ونحتل مركزاً لم يتوقعه أحد في بداية الموسم؛ لذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا، ولا نبخل بنقطة عرق داخل أرض الملعب».

وواصل «هناك فريق واحد سيفوز باللقب، لكن المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال متوازنة أيضاً، يجب أن نتطلع دائماً للأمام ونركز فقط على الصدارة».

من جانبه، يريد سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان، من كايل ووكر مساعدة فريقه على تحقيق أهدافه هذا الموسم، بعدما انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من مانشستر سيتي، وشارك في 9 مباريات مع الفريق الإيطالي.

وودع ميلان دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز التاسع في جدول الدوري الإيطالي، لكنه يبقى داخل دائرة المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وأكد كونسيساو أن خبرة ووكر «34 عاماً» ستكون مهمة في مواجهة نابولي، الأحد. وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لقد اندمج ووكر مع الفريق سريعاً، وبات جزءاً من الفريق، فهو يتمتع بخبرة كبيرة داخل الملعب وخارجه، ويؤدي كل المطلوب منه، إنه محترف للغاية، وأتمنى أن يواصل بالعقلية نفسها».

ورغم خروج ميلان من دوري أبطال أوروبا وتراجع ترتيبه في الدوري، يقول كونسيساو إنه لا يحتاج إلى حصانة من زلاتان إبراهيموفيتش، الذي عاد لمباشرة مهام عمله الإداري في النادي بعد التعافي من وعكة صحية.

وأضاف كونسيساو «لست بحاجة إلى الثقة، وأؤكد أنني لست ضعيفاً لأحتاج دعماً من أحد، بل يجب أن أواصل العمل وأعتمد على النتائج».

وواصل «لست طفلاً يحتاج إلى والده ليخبره أنه يحبه، وأعرف جيداً أنه لدينا هدفين هذا الموسم، وهو كأس إيطاليا والمنافسة على المركز الرابع».

وأشار «لقد حققنا كأس السوبر أيضاً، وبالطبع هناك خيبة أمل بسبب الخروج من دوري الأبطال». وأتم سيرجيو كونسيساو تصريحاته «أتواصل مع الإدارة يومياً، ونعمل سوياً في أجواء صحية يسودها شغف كبير، وأتحدث مع المسؤولين فيما يهم مصلحة اللاعبين وليس شيئاً آخر».