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الرياضة

الزمالك يحسم مصير زيزو في «الجلسة الأخيرة»

الزمالك يحسم مصير زيزو في «الجلسة الأخيرة»
29 مارس 2025 22:50

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر المشهد بالكامل، في تأهل فريقه إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا كليوباترا، بعد تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90. وحقق زيزو أرقاما قياسية جديدة بعد تألقه مع الزمالك، بعدما كان هدفه أمام سيراميكا هو الهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية والمنتخب «87 هدفاً مع الزمالك، و5 أهداف مع ليرس البلجيكي، وهدفين مع ناسيونال ماديرا البرتغالي، هودفين مع موريرينسي البرتغالي، 4 أهداف مع منتخب مصر».
كما أصبح زيزو أحد هدافي مواجهات الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف، متساوياً مع سيف الدين الجزيري، وفي الموسم الحالي، شارك زيزو في 30 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة، مما يعكس دوره الكبير في الفريق.
ووصل زيزو إلى الهدف رقم 87 مع الزمالك، ليعزز مكانه في المركز السادس في ترتيب هدافي النادي عبر التاريخ، ويفصله 4 أهداف عن المركز الخامس، ويأتي تألق زيزو وسط تقارير صحفية أكدت منذ أيام عن اهتمام الغريم التقليدي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب، وهو ما أشعل الجدل بين جماهير القطبين.
رغم عدم وجود تأكيد رسمي، من إدارة الزمالك باستمرار اللاعب الذي ينتهي عقد أواخر يونيو المقبل، فإن رغبة الأهلي في ضم لاعب بإمكاناته لا زالت حاضرة، خاصة مع بحث «الأحمر» عن تدعيم صفوفه بلاعبين متميزين.
بينما كشفت مصادر لـ «الاتحاد»، أن اللاعب أبدى رغبته في الاستمرار، مع بعض المطالب الإضافية والتي تم تلبيتها، حيث ستكون هناك جلسة أخيرة ونهائية وحاسمة خلال أيام العيد، بحضور والد اللاعب، مع لجنة التخطيط بنادي الزمالك برئاسة عمرو الجنايني، عضو مجلس الإدارة السابق، من أجل الاتفاق على كافة البنود والتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم، يوقع بعده اللاعب، لاسيما في ظل ما يتردد عن اقترابه من الأهلي، حيث تمسكت إدارة الزمالك بضرورة حسم مصير زيزو بشكل نهائي خلال أسبوع مضى منه 3 أيام، وتتبقى 4 أيام تستدعي الخروج بقرار نهائي، إما التجديد للزمالك أو رحيل اللاعب وإعلان كافة التفاصيل للجماهير.
ونفت المصادر بنادي الزمالك أن يكون اللاعب وقع للأهلي كما يتردد وهو ما أكد عليه اللاعب بشكل رسمي لإدارة النادي، حيث لم يحسم أمره في ظل تفضيله الاستمرار مع الزمالك.

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