حسام حسن: تصريحاتي بشأن زيزو «مقتطعة»!



القاهرة (د ب أ)

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أن الأفضل لأحمد مصطفى زيزو، جناح المنتخب والزمالك، هو استمراره مع فريقه الحالي.

وقال حسام حسن، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه: «أود توضيح أن هناك اقتطاعاً كبيراً في تصريحاتي لأحد البرامج الرمضانية التي عرضت اليوم، حيث لم تتم إذاعتها بشكل كامل، مما تسبب في لبس في بعض المواضيع». وأضاف: «تصريحاتي بشأن انتقال أحمد مصطفى زيزو للأهلي لم تكن بالشكل الذي عرضت به، حيث قلت إن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك، ولكن تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الكلام، ومنها سؤال في حالة انتقال زيزو للأهلي هل سيستفيد فنياً ويكون إضافة؟ ليكون ردّي: إنه في حالة الانتقال للأهلي سيكون مفيداً له من الناحية الفنية. إلى جانب اقتطاع أجزاء كثيرة من تصريحاتي».

وأكد مدرب المنتخب المصري في بيانه، التزامه الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، مبدياً احترامه الكبير للأهلي والزمالك وجماهيرهما العريقة.