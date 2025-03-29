جماهير مانشستر يونايتد تعتصم احتجاجاً على ملاك النادي



لندن (د ب أ)



أعلنت رابطة جماهير مانشستر يونايتد المعروفة باسم «1958» اعتزامها تنظيم اعتصام الأسبوع المقبل في «ديربي مانشستر».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن رابطة «1958» نظمت أكبر تظاهرة منذ وصول المالك الجديد جيم راتكليف وذلك في مواجهة أرسنال منذ 20 يوماً، كما واصلوا احتجاجهم في ملعب فريق إف سي يونايتد مملوك لجماهير الفريق، وكان وصول عائلة جلايزر لملكية النادي في عام 2005، دافعاً لتأسيس نادي إف سي يونايتد إلى جانب الرابطة المعروفة باسم «1958»، والتي انضمت إليهم في المدرجات في احتجاج ضد الإدارة الحالية في فعالية تعرف باسم «يوم يونايتد»، والتي جرى تنظيمها للمرة الأولى منذ ستة أعوام.

واجتمعت جماهير النادي المملوك للرابطة مع مجموعة «1958» في مباراة بدوري الهواة بين إف سي يونايتد وستوكتون تاون، حيث قاموا بتنظيم مظاهرة تضامنية، كما أعلنوا عن تنظيم مظاهرة أخرى في مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

وقال ستيف كرومبتون، المتحدث باسم «1958»: «أعتقد أن الاعتصام كان أكثر تأثيراً من الاحتجاج، وسننظم اعتصاماً في المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل». وكان آخر اعتصام تم تنظيمه في ملعب «أولد ترافورد» في أغسطس عام 2023، حينما قام الآلاف من جماهير الفريق بالبقاء في الملعب عقب الفوز على نوتنجهام فورست.