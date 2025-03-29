دبا الحصن ينتزع فوزاً تاريخياً أمام العين

فيصل النقبي (خورفكان)



حقق دبا الحصن فوزاً تاريخياً على العين 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما بقي «الزعيم» في المركز السادس وله 29 نقطة.

وسجل لدبا الحصن بيير كوندو «هدفين» في الدقيقتين 45 و87، وجواو فيتور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما أحرز للعين سفيان رحيمي في الدقيقة 55، ولابا كودجو في الدقيقة 82.

واستغل دبا الحصن النقص العددي في صفوف العين، بعد طرد أمادو نيانج بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليفتتح بيير كوندي التسجيل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45.

وأضاف جواو فيتور الهدف الثاني لدبا الحصن مستغلاً سوء التفاهم بين مدافعي العين والحارس خالد عيسى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقلص سفيان رحيمي الفارق للعين بتسجيل الهدف الأول، بعد متابعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55، وبأسلوب مشابه أدرك لابا كودجو التعادل للعين إثر استغلال جيد لكرة عرضية أيضاً في الدقيقة 82، واقتنص دبا الحصن الهدف الثالث بتوقيع بيير كوندي في الدقيقة 87.