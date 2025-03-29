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الرياضة

بني ياس والجزيرة.. «مباراة فاصلة» في «إقصائية الطائرة»

بني ياس يفرض الفاصلة على الجزيرة في الطائرة (من المصدر)
30 مارس 2025 02:31

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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فرض بني ياس خوض مباراة فاصلة على الجزيرة في الأدوار الإقصائية لدوري الكرة الطائرة موسم 2024-2025، بعدما حقق «السماوي» الفوز أمام مضيفه «فخر أبوظبي» 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة «مبادلة دوم» في نادي الجزيرة، في الطريق إلى النهائي. وردَّ بني ياس الاعتبار أمام الجزيرة المتفوق ذهاباً 3-0، بالفوز 3-1، وجاءت نتائج الأشواط  «19-25 و25-14 و25-21 و25-18»، لتقام مباراة فاصلة بين الفريقين  8 أبريل المقبل، على أن يخوض المتأهل إلى النهائي لقاءً مع الفائز من النصر وشباب الأهلي.
واقتصرت انطلاقة مرحلة «البلاي أوف» لدوري الطائرة على مواجهة «السماوي» و«فخر أبوظبي»، في الوقت الذي تأجلت فيه 75% من المباريات حتى أبريل، حيث تُقام بقية مباريات جولة الذهاب 4 أبريل، وتشهد مواجهة النصر وشباب الأهلي في «ديربي مثير» في الطريق إلى النهائي.
وفي مباريات تحديد المراكز من «الخامس» إلى «الثامن»، يلتقي حتا مع العين، والوصل مع عجمان، على أن تقام جولة الإياب 8 أبريل، فيما حدد الاتحاد 11 أبريل موعداً للمباريات الفاصلة، في حال التعادل في نتائج الذهاب والإياب، على أن تُقام الأدوار النهائية في منتصف أبريل.
وشهدت منافسات دوري الطائرة في الموسم الحالي 2024-2025 مشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة، وتأهل «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب بطل درع الدوري في الموسم الحالي، في حين تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز. وتحمل النسخة الحالية من «دوري الرجال للكرة الطائرة» الرقم 47 في تاريخ المنافسة التي انطلقت في موسمها الأول 1974-1975، وغابت البطولة موسمين فقط على مدار العقود الماضية، وهما 1990-1991، الذي لم يُستكمل بسبب «حرب الخليج»، وموسم 2019-2020 بسبب «جائحة كوفيد-19».

بني ياس
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